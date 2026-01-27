국가유산청 ‘무형유산 전승 혁신’ 선언, 단절 위기 넘을 수 있을까

무형유산 보유자 평균 연령 75.8세 고령화 심각, 후계자 부족 일부 종목 전승 단절 위기 국가유산청, 올해 주요 업무로 ‘무형유산의 온전한 전승과 창의적 계승’ 내세워, 미래 전승 체계 개선 추진 도내 전승자들 “안정적 환경 부족” 지적…“제도 개선이 실질적 전승으로 이어져야”

국가유산청이 최근 공개한 2026년 주요 업무 내용 중 중점 추진 과제로 ‘무형유산의 온전한 전승과 창의적 계승’을 설명하며, 전승 체계 전반에 대한 개선 방안을 발표했다. 무형유산 보유자의 고령화와 후계자 부족이 심화되는 가운데, 이번 대책이 전승 단절의 위기를 넘을 해법이 될 수 있을지 주목된다.

무형유산 전승 현장에서 ‘세대 단절’에 대한 우려는 이미 현실이 되고 있다. 보유자와 전승교육사의 고령화가 빠르게 진행되는 반면, 이를 이어갈 후계자는 충분히 유입되지 못하고 있기 때문이다. 전통은 남아 있지만, 이를 몸으로 기억하고 실천할 사람은 점점 줄어들고 있다는 지적이 나온다.

실제 국내 무형유산 보유자의 고령화는 심각한 수준이다. 지난해 기준 무형유산 보유자의 평균 연령은 75.8세로, 2021년 평균 73.9세보다 약 2세 높아졌다. 전체 보유자 170여 명 가운데 70~80대가 70% 이상을 차지하며, 90대 보유자도 10명이 넘는 것으로 파악된다. 일부 종목은 보유자 장기 부재로 전승 단절 위기에 놓여 있기도 하다.

이 같은 상황에서 국가유산청은 올해부터 무형유산 전승 구조 전반을 손보겠다는 계획을 밝혔다. 보유자 장기 부재로 단절 위기에 처한 국가 긴급보호 종목을 대상으로 미래 전승자 발굴을 확대하고, 전승 기반을 단계적으로 강화하겠다는 구상이다. 올해는 바디장과 나주샛골나이가 대상 종목으로 포함돼, 공모를 통해 차세대 전승자를 선발·육성할 예정이다.

지역무형유산에 대한 전국 단위 전수조사도 추진된다. 올해부터 오는 2030년까지 지역 대학 주도의 일제 조사를 통해 전통 지식, 구전 전통표현, 생활관습, 전통놀이·축제 등 지역 무형유산현황을 체계적으로 파악하고, 조사 결과를 기록화와 콘텐츠 제작으로 확산하겠다는 방침이다.

전승 체계 규제 개선도 병행된다. 전승교육사 인정 시 ‘5년 이상 이수자’로 제한됐던 자격 요건을 폐지하고, 이수자 외에도 일반 전승자와 전수교육생까지 참여 범위를 넓혀 전승자 다양화를 추진한다는 계획이다.

하지만 현장의 체감은 여전히 다르다. 도내에서 무형유산 전승 활동을 이어오고 있는 전승자 A 씨는 “전승 기술을 배우겠다는 청년들은 분명히 있지만, 끝까지 남을 수 있는 환경은 아직 부족하다”고 말했다. 그는 “전승은 수년, 길게는 수십 년을 투자해야 하는데 그 시간 동안 안정적인 생계를 유지하기 어렵다 보니 중도에 포기하는 사례를 자주 보게 된다”고 토로했다.

이어 자격 요건 완화에 대한 기대와 우려도 교차한다고 밝혔다. A 씨는 “전승교육사 문턱을 낮추는 것은 필요하지만, 자격 취득 이후 지역에서 어떤 역할을 할 수 있는지, 지속적으로 활동할 수 있는 구조가 함께 마련돼야 한다”고 강조하며, 제도 개선이 단순한 참여 확대에 그치지 않고, 실질적인 전승으로 이어져야 한다고 제언했다.

전현아 기자

