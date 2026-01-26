조용식 전 전북경찰청장 “에너지 지산지소, 익산 도약 기회”

‘익산 도시 정책 180도 전환’ 비전 연계 익산 3대 전략 제시

조용식 전 전북경찰청장

조용식 전 전북경찰청장이 이재명 대통령이 강조한 ‘에너지 지산지소(地産地消)’ 원칙과 관련해 “에너지가 풍부한 호남으로의 반도체 산업 분산 배치는 시대적 소명이며, 익산시가 그 흐름의 가장 핵심적인 배후 거점이 될 것”이라고 밝혔다.

그는 26일 보도자료를 통해 “이재명 대통령이 용인 반도체 클러스터의 전력(13GW) 공급과 용수 부족 문제를 구체적으로 지목하며 ‘지산지소’를 지역균형발전의 대원칙으로 제시한 것을 적극 환영한다”며 “정부가 기업을 설득하고 유도할 수 있는 다양한 인센티브를 예고한 만큼, 이제는 익산이 그 기회를 선점해야 할 때”라고 강조했다.

특히 지난 14일 발표한 ‘익산 도시 정책 180도 전환’ 비전과 연계해 새만금 반도체 유치 시 익산이 취해야 할 3대 필승 전략을 제시했다.

첫째는 익산역 중심의 고밀도 콤팩트 시티를 반도체 인재들의 베이스캠프로 만든다는 구상이다. 익산역 인근 약 10만 평 부지에 전북 제2혁신도시를 조성하고, 이곳에 농협중앙회 등 공공기관 유치와 병행해 반도체 팹리스(설계) 기업과 연구소를 집결시키겠다는 것이다.

둘째는 외곽 확장 대신 산업단지 내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 밸리 구축이다. 인구 감소 시대에 무리한 외곽 확장은 도시 공동화를 가속할 뿐이기 때문에, 기존 익산제4·5일반산업단지를 제3기 반도체 소부장 특화단지로 지정받아 실질적인 일자리와 생산력을 확보한다는 계획이다.

셋째는 JSS(통합 공동 안전 컨트롤타워) 기반의 전국 최고 투자 환경 조성이다. 익산형 안전 시스템(JSS)과 청렴 행정을 통해 정밀함과 보안이 생명인 반도체 기업들에게 가장 안전한 투자처라는 확신을 주고, 행정 불만 없는 원스톱 서비스를 시스템화하겠다는 방침이다.

그는 “새만금이 대한민국 반도체의 새로운 엔진이라면, 익산은 그 엔진을 돌리는 지휘부이자 사람이 모이는 심장이 돼야 한다”며 “대통령의 에너지 정책 기조 변화를 익산 발전의 마중물로 삼아 익산의 100년 먹거리를 반드시 완수하겠다”고 역설했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지