전북미술 50년, 풍경으로 마주하다

교동미술관 기획전 ‘당신과 마주하는 마음은’ 27일 개막 1970년~2020년 전북 미술 흐름 조망…김용봉·박남재 등 20인 참여

전북미술의 반세기 흐름을 풍경화로 조명하고 지역 작가들의 내면적 사유와 예술적 가치를 조명하는 기획전이 열린다. 교동미술관(관장 김완순)은 27일부터 본관 1‧2전시실에서 기획전 ‘당신과 마주하는 마음은’을 개최한다.

이번 전시에는 김용봉, 박남재 등 작고 작가를 포함해 총 20명이 참여한다. 1970년대 태동기부터 현재에 이르기까지 전북 미술의 맥을 이어온 풍경회화 22점을 선보인다.

기획전은 풍경을 단순한 자연의 재현이 아닌 작가의 내면적 사유와 성찰을 시각적 언어로 재구성한 매개체로 해석했다는 점에서 눈길을 끈다. 전시 구성은 전북 미술사의 뼈대를 이룬 작고 작가 6인과 동시대 미술 현장에서 활발히 활동 중인 현역 작가 14인의 작품으로 이루어진다.

유휴열 ‘풍경’, 1985년作 / 사진=교동미술관 제공

작고작가 섹션에서는 △한국 근대양화의 흐름을 이으며 인상주의적 정취를 남긴 김용봉(1912-1996) △자연을 소재로 대담한 화면구성과 깊이 있는 색채를 구사한 박남재(1929-2020) △절제된 서정성으로 인간과 자연의 조화를 표현한 이복수(1922-2004) △한국적 미감을 응축한 김치현(1950-2009) △전북의 사계를 독자적 화풍으로 완성한 장령(1937-2014) △전통 소재로 삶의 유희를 예찬한 홍순무(1935-2023)의 작품이 전시된다.

강정진 '제주도 풍경'(1991년作) / 사진=교동미술관 제공

현역 작가들의 작품에서는 다양한 기법적 실험과 주제의식이 돋보인다. 강대운은 입체감을 배제한 몽환적인 색채를 강정진은 두터운 마티에르를 통해 지역의 정서를 담아냈다. 유휴열은 조형언어로 인간과 자연의 관계를 탐구하고, 김두해는 소나무를 통해 생명력을 시각화한 ‘바람(2019)' 등을 선보인다. 이외에도 강경희, 김선태, 김학곤, 박만용, 박천복, 유대수, 이홍규, 전량기, 홍선기, 신세자 등이 참여해 전북 풍경의 다채로운 스펙트럼을 보여준다.

김완순 관장은 “이번 전시는 관람자가 작품과 마주하며 작가의 시선을 느끼고, 나아가 관람자 자신의 사유가 교차하는 장을 마련하는데 목적이 있다”고 설명했다. 전시는 다음 달 22일까지 이어진다. 매주 월요일과 설 당일은 휴관한다. 관람료 무료

