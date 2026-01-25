태기준 고창경찰서장 취임 30일 “기본과 원칙으로 군민 신뢰 지킨다”

중립·예방 중심 치안 선언…“보이지 않는 안전까지 살피는 고창 경찰 만들 것”

태기준 제80대 고창경찰서장. 사진제공=고창경찰서

태기준 제80대 고창경찰서장이 취임 30일을 맞아 ‘기본과 원칙’, ‘사전 예방’, ‘소통과 공정’을 축으로 한 고창 치안 운영 방향을 분명히 했다. 태 서장은 “화려한 성과보다 군민이 체감하는 안전과 신뢰가 경찰의 존재 이유”라며 “중립성과 원칙에 기반한 예방 중심 치안으로 살기 좋은 고창을 만들어가겠다”고 밝혔다.

태 서장은 지난해 12월 29일 부임 직후 취임사에서 “범죄와 재난은 사후 대응보다 사전 예방이 훨씬 중요하다”고 강조했다. 스토킹·가정폭력·아동학대 등 관계성 범죄와 각종 생활 재난을 ‘보이지 않는 안전 사각지대’로 규정하고, 초기 징후 단계에서의 신속하고 세심한 대응을 주문했다. 그는 “작은 신호를 놓치지 않는 것이 지역 안전의 출발점”이라며 현장 중심의 세밀한 관찰과 공유 체계를 강조했다.

법질서 확립에 대한 의지도 분명하다. 태 서장은 “법이 제대로 서지 않으면 안전과 공정도 있을 수 없다”며 “민원이 두렵다고 원칙을 흔들어서는 안 된다. 직원들이 소신 있게 법을 집행할 수 있도록 서장이 앞장서 보호하겠다”고 밝혔다. ‘법을 지키는 것이 이득’이라는 인식이 생활 속에 자리 잡도록 기초 질서부터 바로 세우겠다는 구상이다.

조직 운영에서는 ‘사람 중심’의 소통을 핵심 가치로 제시했다. 태 서장은 “일 때문에가 아니라 사람 때문에 출근하기 싫은 조직이 돼서는 안 된다”며 갑질·을질 없는 건강한 일터 조성을 주문했다. 특히 관리자들에게는 “경험은 선배에게 있지만, 시대 감각은 젊은 직원들이 앞설 수 있다”며 세대 간 소통의 가교 역할을 당부했다.

공직기강 확립도 주요 과제다. 그는 “청렴과 책임감은 군민 신뢰의 출발점”이라며 “기강은 경직된 통제가 아니라 상식과 공정에 기반해 적용하겠다”고 밝혔다. 복무 규정 위반이나 일탈 행위에 대해서는 단호한 원칙 적용을 분명히 하면서도, 현장의 목소리를 경청하는 합리적 관리 기조를 유지하겠다는 방침이다.

1979년 경북 봉화 출생인 태 서장은 전주신흥중·영생고를 거쳐 서울시립대 법학과 재학 중 52기 경찰간부후보 시험에 합격했다. 경찰이었던 아버지의 영향으로 봉사의 길을 선택한 그는 서울경찰청과 경찰청 본청에서 감사·감찰 업무를 맡아 공정성과 기강 확립에 힘써왔다.

보이스피싱, 선거 치안, 농한기 도박 예방을 지역 현안으로 꼽은 태 서장은 “선거 시기일수록 정치적 중립은 절대적 가치”라며 공정한 선거 관리 의지를 재차 강조했다. 두 딸의 아버지이기도 한 그는 “동료 한 사람 한 사람이 고창 경찰의 얼굴”이라며 “현장과 예방 중심 치안으로 군민의 일상을 빈틈없이 지켜내겠다”고 말했다.

고창=박현표 기자

