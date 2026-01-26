김관영 전북도지사, 이해찬 전 총리 추모로 출판기념회 연기

1월 31일→2월 1일로 하루 미뤄…이 전 총리 빈소, 민주당 전북도당에 설치

김관영 전북도지사가 이해찬 전 국무총리의 별세에 애도를 표하며 예정된 출판기념회 일정을 하루 연기하기로 했다.

김관영 도지사 측은 26일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이해찬 전 총리님을 추모하는 뜻으로 당 공식 애도기간(~1월 31일)을 엄수하기 지내는 데 전념하고, 『김관영의 도전』 출판기념회를 2월 1일(일)로 부득이 연기하게 되었다”고 밝혔다.

이에 따라 당초 1월 31일 오후 2시부터 5시까지 예정됐던 출판기념회는 2월 1일 같은 시간으로 변경됐다.

김 도지사 측은 “바쁜 일정을 조정하셔서 참석을 준비하셨을 모든 분들께 최송한 마음으로 해량을 구한다”며 “고 이해찬 전 총리님은 민주화의 상징이자 현대사의 거목이시니 함께 뜻을 모아, 이해찬 전 총리님의 삶과 뜻을 기리고 명복을 빌어주시기를 바라며, 유가족들께도 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 전했다.

이해찬 전 국무총리는 지난 25일 민주평화통일자문회의 아태지역회의 참석차 베트남 호찌민 출장 중 심근경색으로 쓰러진 뒤 치료를 받았으나 회복하지 못하고 향년 73세로 별세했다.

김관영 도지사는 재선 도전을 준비하고 있으며, 최근 『김관영의 도전』을 출간했다. 이 책에는 그의 정치·행정 여정과 전북특별자치도 출범 이후의 성과 등이 담겨 있다.

더불어민주당은 이 전 총리의 장례가 치러지는 기간 동안 필수 당무를 제외하고 애도에 집중하기로 했으며, 각 시도당에 빈소를 설치해 당원과 시민들의 조문을 받고 있다.

더불어민주당 전북특별자치도당은 27일 낮 12시부터 31일 낮 12시까지 전북도당사에 빈소를 설치해 운영할 예정이다.

육경근 기자

