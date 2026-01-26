전주 하계올림픽, 국민 10명 중 8명 찬성

하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역 최종보고회 열어 도, 국민 82.7% 올림픽 찬성, 경제성 넘어 ‘공감’ 확보 비용편익분석(B/C) 결과 1.03 도출, 지속가능성 증명

전주 하계올림픽 유치와 관련해 경제적 타당성은 물론 국민 10명 중 8명 이상이 지지한 것으로 확인돼 향후 본격적인 유치 활동에 원동력을 얻게 됐다.

전북특별자치도는 26일 ‘2036 하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역’ 최종보고회를 열었다.

이날 최종보고회에서 공개된 사전타당성 조사 내용을 살펴 보면 비용편익분석(B/C) 결과가 1.03으로 도출됐다.

B/C 분석은 사업으로 발생하는 편익과 비용을 현재가치로 환산해 비교하는 지표로 1이상이면 경제적 타당성이 있는 것으로 평가된다.

이번 사전타당성 조사는 ‘국제경기대회 지원법’ 제6조에 따라 문화체육관광부가 지정한 전문기관인 한국스포츠과학원이 지난해 4월부터 올해 1월까지 약 10개월간 수행한 법정 절차다. 이로써 전북은 올림픽 유치를 위한 첫 번째 공식 관문을 통과했다.

전주 하계올림픽의 총사업비는 6조 9086억 원으로 산정됐다. 이 가운데 시설비는 1조 7608억 원(25.5%), 운영비는 5조 1478억 원(74.5%)이다. 도는 경기장 신축을 최소화하고 기존 체육시설 개·보수, 임시시설 설치, 건립 예정 시설 활용을 통해 대회를 운영하는 전략을 세웠다.

경기장은 총 51개로 구성되며, 도내 32개와 타 지역 19개에 분산 배치하는 방식이 채택됐다. 이는 국제올림픽위원회(IOC)가 제시한 ‘올림픽 아젠다 2020+5’의 지속가능성 원칙에 부합하는 모델로, 지방도시의 인프라 한계를 보완하면서도 재정 효율성과 운영 안정성을 동시에 확보한 사례로 평가받고 있다.

전주권에는 개·폐회식을 비롯해 메달 수가 많은 수영, 국민 선호도가 높은 양궁·탁구·배드민턴·태권도, 축구 결승 등 주요 종목을 집중 배치해 대회의 중심 무대로 설정했다. 육상, 테니스, 조정·카누 등 일부 종목은 국제 규격 경기장 확보와 인프라 여건을 고려해 서울 등 타 지역에 분산 배치한다.

여론의 지지도 탄탄한 것으로 확인됐다. 한국스포츠과학원이 지난해 12월부터 올해 1월까지 실시한 국민 인식조사 결과 전 국민의 82.7%, 전북도민의 87.6%가 전주 하계올림픽 유치에 찬성한 것으로 나타났다. 찬성 이유로는 국가 및 지역경제 발전, 국가 이미지 제고, 스포츠 교류 활성화 등이 주로 꼽혔다.

이는 IOC가 개최지 선정 시 중점적으로 평가하는 ‘국민 지지’ 항목에서 전주가 뚜렷한 경쟁력을 확보했음을 보여준다. 과거 미국 보스턴과 독일 함부르크가 국민 지지 부족으로 유치를 철회한 사례와 대비되는 대목이다.

전북도는 1988년 서울올림픽 이후 48년 만에 지방도시에서 하계올림픽을 개최해 수도권 중심 국제행사 패러다임을 전환한다는 구상이다. 사전타당성 조사에서도 지역균형발전, 스포츠산업 성장, 생활체육 및 전문체육 활성화 효과가 기대된다고 평가했다.

도는 오는 2026년 2월 전북도의회에서 ‘올림픽 유치 동의안’을 의결받은 뒤, 사전타당성 조사 결과를 첨부해 문화체육관광부에 유치 승인 신청을 할 계획이다. 이는 올림픽 유치를 위한 공식적인 정부 승인 절차의 시작을 의미한다.

김관영 지사는 “전주 하계올림픽은 지방도시가 국제대회를 성공적으로 개최하는 새로운 국가 모델이 될 것”이라며 “경제성과 지속가능성, 국민 공감대를 두루 갖춘 올림픽으로 대한민국의 위상을 높이겠다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지