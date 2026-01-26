강훈식, 60조 ‘캐나다 잠수함’ 수주 위해 출국…“대한민국의 진심 전할 것”

대통령 특사 자격…산업부 장관·방사청장 및 주요 기업 동행 독일과 2파전 압축…“생산유발 40조·2만 개 일자리 창출 기대”

강훈식 대통령실 비서실장이 26일 ‘전략경제협력 대통령 특사’ 자격으로 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국하기 전 취재진 앞에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

강훈식 대통령 비서실장이 총 60조 원 규모에 달하는 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)’ 수주를 지원하기 위해 26일 캐나다로 출국했다.

이재명 대통령의 전략경제 협력 특사 자격으로 나선 이번 방문은 한국 방위산업의 명운이 걸린 역대급 수주전의 분수령이 될 전망이다.

강 실장은 이날 출국길 인천국제공항에서 기자들과 만나 이번 수주전의 경제적 가치를 강조했다.

강 실장은 “이번 수주 건은 최근 진행된 방산 사업 중 가장 큰 규모로, 국내 생산 유발 효과만도 최소 40조원 이상으로 추정하고 있다”며 “수주에 성공하면 300개 이상의 협력업체 일거리가 주어지고 2만개 이상의 일자리가 창출될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

현재 캐나다 잠수함 사업은 대한민국과 독일의 2파전으로 압축된 상태다.

강 실장은 “독일은 제조업 강국인데다 우리에게도 잠수함 개발 기술을 전수한 나라다. 녹록지는 않은 상황”이라며 긴장감을 늦추지 않았다.

이어 “이런 대규모 방산 사업은 무기의 성능이나 개별기업의 역량만을 앞세워 도전하기에는 한계가 있다”며 “캐나다 정부 최고위급 인사들을 만나 양국 간 산업·안보 협력을 확대하겠다는 우리 정부의 의지를 직접 전할 것”이라고 이번 방문 목적을 설명했다.

그러면서 “캐나다에는 ‘진짜 친구는 겨울에 찾아온다’는 말이 있다는데, 이번 주 캐나다가 영하 30도를 넘나드는 혹한이라고 한다”며 “대한민국의 진심을 전달해 수주 가능성을 조금이라도 높일 수 있다면 그 역할에 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

강 실장은 캐나다 일정을 마친 뒤 노르웨이로 이동해 방산 협력 논의를 이어갈 예정이다.

강 실장은 “노르웨이에도 이미 대통령 특사 자격으로 방문해 친서를 전달한 바가 있다. 머지 않은 시간에 (방산 협력에 대한) 결과가 나올 것으로 기대한다”고 전했다.

또 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 페루 등 전 세계를 대상으로 한 추가 협력 가능성도 시사했다.

한편 이번 특사단에는 강 실장을 필두로 김정관 산업통상자원부 장관, 이용철 방위사업청장 등 정부 고위 관계자와 한화오션, 현대차그룹, HD현대 등 수주전에 뛰어든 민간 기업 핵심 관계자들이 대거 합류했다.

서울=김준호 기자

