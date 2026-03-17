[여론조사 : 완주-전주 통합 의견] 전주 시민 압도적지지

산업·경제 기반 확대로 지역 경쟁력 강화 기대

대다수의 전주 시민은 ‘완주-전주 행정 통합’에 찬성하는 것으로 조사됐다.

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시한 차기 전주시장 가상 대결에서 “전주-완주 통합에 대해 어떻게 생각하십니까”라는 질문에 찬성 응답은 89%에 달해 압도적인 지지를 보였다. 반대 의견은 9%에 그쳤으며, 무응답은 2%에 불과했다.

세부적으로 ‘매우 찬성한다’가 56%로 가장 많았으며, ‘대체로 찬성한다’ 33%, ‘대체로 반대한다’ 6%, ‘매우 반대한다’ 3%로 조사됐다.

통합 찬성 이유로는 ‘전북 경쟁력 강화’가 44%로 가장 많았다. 이어 ‘경제적 효과’(26%), ‘지방 소멸 대응을 위한 광역화 필요’(20%), ‘지리적‧역사적 생활권 중복’(7%) 등이었다.

특히 산업·경제 기반 확대를 통한 지역 경쟁력 강화 기대가 통합 지지의 배경으로 분석된다.

반면 통합 반대 이유로는 ‘일방적 통합 추진’(41%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 ‘실질적 통합 효과에 대한 의문’이 29%, ‘정책·개발 소외 우려’가 12%, ‘자치 재정 악화 우려’가 7%, ‘혐오 시설 이전 가능성’이 5% 등이었다.

이는 통합 자체에 대한 반대라기보다는 추진 방식과 실질적 효과에 대한 우려가 반영된 결과로 풀이된다.

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

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