3000년 살아남은 모험담, 현대적 산문으로 다시 깨어나다

김원익 세계신화연구소장 평역본 ‘그리스 신화의 원전 오디세이아’ 출간 학문적 깊이와 문학적 감수성으로 풀어낸 입문서… 고전 읽기 즐거움 선사

김원익 홍익대 교수·세계신화연구소 소장. 전북일보 자료사진

인류 역사상 가장 위대한 모험담인 호메로스의 <오디세이아>는 역설적이게도 독자들에게 가장 어려운 고전으로 꼽힌다. 생소한 비유와 방대한 분량 탓에 완독이 쉽지 않기 때문이다. 최근 신화연구가 김원익이 내놓은 평역본 <오디세이아: 그리스 신화 원전>(세창출판사)은 이러한 무게감을 덜어내고 고전 본연의 재미를 완벽히 되살려냈다.

책은 트로이전쟁 이후 10년 동안 고향 이타카로 돌아가기 위해 사투를 벌인 오디세우스의 여정을 중심으로, 파편화된 그리스 신화 에피소드들을 하나의 입체적인 서사로 재구성했다. 단순히 이야기를 모으는 데 그치지 않고, 오디세우스라는 한 인간이 겪는 처절한 고뇌와 성장을 현대적인 감각으로 풀어낸 것이 특징이다.

김원익 평역자는 노래 형식의 고대 시(詩)였던 원전을 산문 형식으로 새롭게 번역했다. 원전의 깊이는 유지하되 문장을 현대적으로 다듬은 덕분에 독자는 난해한 표현에 가로막히지 않고 오디세우스의 모험을 생생하게 즐길 수 있다. 이는 학문적 엄밀함과 문학적 감수성이 만나 고전의 문턱을 획기적으로 낮춘 성과라 할 수 있다.

책 프롤로그에 수록된 Rembrandt(램브란트), '아가멤논 앞의 팔라메데스', 1626

그리스 신화의 원전 오디세이아 표지/사진=알라딘 제공

독자를 향한 세심한 배려도 돋보인다. 풍부한 해설과 엄선된 명화는 추상적인 신화의 세계를 시각적으로 형상화하며 이해를 돕는다. 또한 오디세우스의 항로를 담은 정밀한 지도는 독자가 모험에 직접 동참하는 듯한 몰입감을 선사한다. 신과 영웅들의 관계를 정리한 계보도를 덧붙여 이야기의 흐름을 놓치지 않게 한 점은 김원익 평역자의 정성이 느껴지는 대목이다.

이번 책은 고전을 향한 학자의 경외심과 독자를 향한 애정이 만났을 때 어떤 걸작이 탄생하는지를 보여준다. 원전의 묘미를 보존하면서도 가독성을 극대화한 이 책은 고전 읽기의 즐거움을 잊었던 이들에게는 새로운 자극을, 신화의 세계에 첫발을 들이는 이들에게는 친절한 입문서가 될 것이다.

김원익 평역자는 책 머리말에서 “평역에 부족한 부분과 실수가 있다면 앞으로 계속 다듬고 고치도록 하겠다”며 “그리스 신화의 원전인 호메로스의 ‘일리아스’와 ‘오디세이아’를 제대로 이해하고 싶어도 좀처럼 다가갈 수 없었던 독자들이 이 책을 통해 해묵은 갈증을 풀었으면 한다"고 밝혔다.

평역자 김원익은 전주고와 연세대를 졸업하고 독일 마르부르크대학교에서 수학했다. 현재 홍익대 교수이자 세계신화연구소 소장으로 활동 중이다. <신통기>, <사랑의 기술> 등 고전의 정수를 담은 역서와 <그리스 로마신화와 서양문화>, <1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 신화수업 365> 등 다수의 저서를 출간했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지