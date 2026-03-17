전주는 ‘공급 부족’···군산·익산은 ‘공급 과잉’

한은, ‘전북지역 주택시장의 주요 특징 및 향후여건 점검 ’ 보고서 발표 “단기·중장기 수급계획 및 주택담보대출 부실화 관리 방안 병행 필요”

클립아트 코리아.

전북지역 내 부동산 가격 구조가 지역별로 상반돼 대책이 필요하다는 분석이 나왔다.

17일 한국은행 전북본부가 발표한 ‘전북지역 주택시장의 주요 특징 및 향후 여건 점검’에 따르면 전북지역 주택 매매가격은 2020년 7월~2022년 12월까지는 상승기였으나, 2023년 1월~2024년 5월부터는 하락기로 돌아섰다. 이후 지난해 말(2025년 12월)까지 회복기를 보이고 있다. 상승기 주택가격은 월평균 3.5% 올랐으며, 하락기에는 2.4% 하락했다. 회복기에는 월평균 0.4% 주택매매가격이 올랐다.

특히 전북지역 부동산은 △낮은 주택가격 변동성 △권역 간 주택수급 불균형 심화 △인접 지자체로의 주요 수요 이전 등의 특징을 보였다.

전북의 주택매매가격 변동성은 타 지역 대비 낮게 나타났다. 보고서는 이에 대해 높은 실거주 수요 등에 기인한 것으로 분석했다. 또 지역 내 권역별로 살펴볼 때 전주권은 주택 수요 대비 공급이 부족했다. 반면 군산·익산은 공급이 많아 미분양 물량이 누적되고 있다. 보고서는 전북 주택시장의 잠재적 수요자(인구)가 충청권 등으로 순유출되고 있으며, 이는 양질의 일자리 등이 부족하기 때문으로 추정했다.

보고서는 향후 전북지역 부동산 가격에 대해 상승과 하방요인이 혼재하다고 분석했다.

먼저 보고서는 도내 교통과 산업 인프라 확충으로 정주여건이 개선되는 점과 가구분화 확대에 따른 주택수요 증가 등을 상승요인으로 봤다. 반면 낮은 매수심리로 인한 미분양 물량 해소의 어려움과 양질의 일자리 부족 등으로 인한 청년인구 유출 등은 하방요인으로 풀이됐다.

한국은행 관계자는 “주택시장 유관기관은 권역별 수급불균형 등을 방지하기 위해 세부 권역별 실거주 수요에 맞춘 단기 중장기 수급계획을 수립할 필요가 있다”며 “양질의 일자리 및 인프라 확대 등 정주여건 개선을 통해 전북의 지역 경쟁력을 제고하는 방안을 검토해야 하고, 최근 급증한 주택담보대출의 부실화 가능성에 대비해 선제적인 모니터링과 가계부채 관리 방안을 병행할 필요가 있다”고 제언했다.

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