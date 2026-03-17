색채를 빼고 수묵으로 빚어낸 산의 철학…송관엽 초대전 ‘그래! 산’

평생 천착해온 ‘산’의 변화와 깊이 담은 작품 공개 전주 기린미술관서 4월 16일까지 초대전 진행

송관엽 작품. /사진=기린미술관 제공

화폭에서 색이 빠져나가는데 꼬박 10년이 걸렸다. 화려한 색채를 걷어내고 수묵의 농담으로 산의 본질을 빚어내는 경산 송관엽 작가가 전주 기린미술관을 사유의 공간으로 채웠다. 오는 4월 16일까지 이어지는 초대전 ‘그래! 산’은 작가가 평생을 천착해온 ‘산’이라는 화두가 어떻게 변화하고 깊어졌는지를 보여주는 예술적 집약체다.

송관엽 작가의 작품세계는 10년을 주기로 변해왔다. 과거에는 실제 풍경을 생생하게 담아내기 위해 먹 위에 화려한 색을 덧입히기도 했다. 하지만 지금은 그의 화폭에서 색을 찾아보기가 어렵다. 이는 눈에 보이는 겉모습 대신 자연의 생생한 기운을 담아내기 위해 스스로 비움을 택했기 때문이다.

송관엽 ‘그래, 산!' / 사진=기린미술관 제공

최근에는 절제된 수묵의 미학을 추구하고 있다. 산의 겉모습을 복사하듯 그리지 않고 작가의 기억 속에 녹아 있는 산의 흔적을 몇 개의 선과 먹의 농도만으로 표현한다. 안개를 활용해 깊은 입체감을 만들고, 실제 풍경에 내면의 이상을 결합해 독창적인 산수화를 선보인다.

전통의 맥을 잇되 동시대적 감각으로 산수를 재해석해온 작가는 벽천 나상목, 송계일 등 한국 산수화의 거장들에게 사사하며 탄탄한 기초를 다졌다. 대한민국미술대전 운영위원 등을 맡으며 후진 양성에도 힘써왔다. 이번 전시에서는 600회 이상의 그룹전과 14번의 개인전을 거치며 작가가 구현해온 정제된 수묵산수의 세계를 확인할 수 있다.

이현옥 기린미술관 관장은 “송 작가의 작업은 단순한 자연의 재현을 넘어 기운 생동을 추구하고 있다”며 “서예적 필획에서 오는 리듬감과 철학적 메시지를 동시에 전달하는 귀한 작품”이라고 설명했다.

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