익산시, 양봉산업 경쟁력 강화한다

3억 8000여만 원 투입해 기자재·장비 지원…2월 6일까지 신청 생산기반 강화로 안정적 사육환경 조성 및 해충 피해 예방 기대

익산시청 전경./사진 제공=익산시

익산시가 양봉농가의 생산기반 강화 및 피해 예방을 위해 맞춤형 지원에 나선다.

시는 올해 3억 8000여만 원을 투입해 고품질 양봉기자재와 꿀 생산장비, 말벌 퇴치장비, 양봉농가 기자재 등을 지원한다고 30일 밝혔다.

고품질 양봉기자재는 소초광, 전기가온판, 손탈봉기 등을 지원하는 것으로, 농가당 최대 2개 품목을 선택할 수 있다.

꿀 생산장비는 채밀과 저장, 운반에 필요한 장비를 지원해 작업 효율을 높이고 생산성을 향상하는데 중점을 둔다.

말벌퇴치장비 지원은 포획·퇴치 장비를 보급해 해충으로 인한 피해를 예방한다.

또 안정적인 사육환경 조성을 위한 양봉농가 기자재 지원사업을 통해 보조먹이와 화분떡, 벌통, 보온덮개 등을 지원한다.

신청은 2월 6일까지 주소지 행정복지센터에서 하면 된다. 신청 시 농업경영체 등록 확인서와 양봉농가 실태조사 현황표 등 관련 서류를 제출해야 한다.

시 관계자는 “양봉산업은 지역 농업의 중요한 한 축으로, 이번 지원을 통해 농가의 생산성을 높이고 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대한다”며 “농가에서도 적극적으로 참여해 안정적인 양봉산업 기반을 마련해 주길 바란다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지