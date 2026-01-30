제54대 전주지방법원장에 김상곤 전주지법 부장판사

김상곤 전주지방법원장

제 54대 신임 전주지방법원장에 김상곤(60‧사법연수원 26기) 전주지법 부장판사가 임명됐다.

대법원은 30일 법원장, 수석부장판사, 고등법원 부장판사·판사 등에 대한 전보·보임 인사를 단행했다.

부안 출신인 김상곤 신임 법원장은 서울대학교 법학과를 졸업하고 36회 사법시험에 합격한 뒤 전주지법 군산지원에서 법복을 입었다.

이후 전주지법 판사, 광주고등법원 전주재판부 판사, 전주지법 정읍지원장, 전주지법 부장판사, 광주지법‧광주가정법원 순천지원장, 전주지법 수석부장판사, 대전지법 부장판사 등을 역임했다.

한편, 이번 인사를 통해 정재규 전주지방법원장은 광주지방법원 부장판사로 자리를 옮겼다.

김문경 기자

