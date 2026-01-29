새만금산단, ㈜카리 3080억 원 투자협약 체결

전북도·새만금청·군산시 공동 협약, 120명 신규 고용 이차전지 부산물 활용한 자원순환형 사업모델 구축 산업생태계 고도화로 지속가능한 산단 경쟁력 강화

새만금 국가산단 내 친환경 고부가 화학제품 제조공장 조감도. /전북도

전북특별자치도가 29일 새만금개발청, 군산시, 한국농어촌공사와 함께 ㈜카리(대표 김판채)의 새만금 국가산업단지 내 친환경 고부가 화학제품 제조시설 구축을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약으로 ㈜카리는 새만금 산단 6공구 부지 3만 2808㎡(약 1만 평)에 2030년까지 총 3080억 원을 투자해 제조 시설을 건립하고 120여 명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

특히 이번 투자는 단순한 기업 유치를 넘어 이차전지 산업과 연계한 ‘산업 내 자원순환 모델’을 새만금 산단에 구현한다는 점에서 의미가 있다.

㈜카리는 2023년 설립된 혁신기술 기업으로 이차전지 생산공정에서 발생하는 염폐수와 부산물을 원료로 활용해 탈염제, 탈취제, 양식장 수질개선제, 비료, 고순도 화학소재 등을 생산하는 친환경 사업모델을 보유하고 있다.

지난해에는‘황산나트륨의 고부가가치 자원화 방법’ 특허를 출원하며 기술력을 인정받았다.

이 기업은 산단 내 이차전지 입주기업들로부터 부산물을 안정적으로 공급받아 이를 자원화하고 생산된 탈염제 등을 인근 새만금 농생명용지에 활용하는 구조를 구상하고 있다.

이는 생산과정에서 발생한 부산물을 다시 산업과 농생명 분야에 재투입하는 순환경제 모델로 탄소중립과 ESG 경영 실천에도 기여할 것으로 전망된다.

김인태 도 기업유치지원실장은 “이번 협약은 새만금산단이 단순한 기업 집적지를 넘어, 자원순환형 산업생태계를 갖춘 지속가능한 산업단지로 진화하고 있음을 보여주는 상징적인 성과”라며 “앞으로도 혁신기술 기업 유치를 통해 새만금산단의 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 새만금산단은 2023년 7월 이차전지 특화단지로 지정된 이후 LS-L&F배터리솔루션, 퓨처그라프, 천보비엘에스 등 23개 이차전지 관련 기업과 총 9조 4000억 원 규모의 투자협약을 체결하며 국내 최대 이차전지 소재 집적지로 빠르게 성장하고 있다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지