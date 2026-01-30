군산조선소, 블록생산 다변화로 고용확대 ‘청신호’

수년간 멈췄던 세계 최대 규모 골리앗 크레인 재가동 생산공정 확대 속 하반기 추가 인력 고용계획 가시화

수년간 멈춰서 있던 세계 최대 규모의 골리앗 크레인이 대형 블록 생산으로 다시 가동되고 있다. / 사진제공=군산조선소

HD현대중공업 군산조선소가 블록생산 다변화 전략을 통해 생산구조의 안정성과 경쟁력을 동시에 끌어올리고 있다.

특정 선종이나 한정된 물량에 의존하던 기존 생산 방식에서 벗어나 다양한 유형의 블록을 생산할 수 있는 체계를 구축하면서, 조선소 운영 전반에 변화가 나타나고 있다.

이는 단기적인 일감 확보에 그치지 않고 중장기적인 수주환경 변화에도 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

실제 군산조선소는 부분 재가동을 시작한 2023년 6만4,000톤의 컨테이너 선박 블록 생산을 시작으로 지난해 9만3,000톤을 생산한 데 이어, 올 하반기부터는 10만톤의 LNG선과 LPG 탱크, 컨테이너선 블록을 생산할 예정이다.

컨테이너선에서 LNG선과 LPG Tank 등 블록생산 다변화에 따른 변화는 현장에서 뚜렷하게 감지되고 있다.

대형 블록 생산으로 수년간 멈춰 서 있던 세계 최대 규모의 골리앗 크레인이 다시 가동되면서, 조선소 전반의 생산 활동이 눈에 띄게 살아나고 있다.

한동안 정적에 잠겨 있던 대형설비의 재가동은 블록 생산 확대를 가능하게 하는 핵심 요소이자, 조선소 정상화 흐름을 상징적으로 보여주는 장면으로 받아들여지고 있다.

이 같은 생산기반 확대는 고용인력 확대라는 가시적인 성과로 이어지고 있다.

공정이 다변화되고 작업물량이 늘어나면서 현장 인력 수요가 증가했고, 이에 따라 숙련인력 재투입과 신규인력 고용이 병행되고 있다.

여기에 더해 군산조선소는 올 하반기 컨테이너선 물량 증가에 따라 150명 안팎의 추가 인력 고용을 계획하고 있어, 고용 회복에 대한 체감도 역시 높아지고 있다.

블록 생산물량 증가와 향후 작업 일정에 대비한 이번 채용계획은, 고용회복 흐름이 일시적인 현상에 그치지 않고 지속될 가능성을 보여주는 대목으로 평가된다.

군산조선소 생산 중인 40m×30m×20m 규모 LPG선 Tank/사진제공=군산조선소

고용 확대 효과는 조선소 내부에만 머무르지 않는다.

블록 생산 물량 증가는 협력업체와 하청업체의 작업량 확대로 이어지며, 기자재 공급과 물류·운송 등 연관산업 전반으로 긍정적인 파급효과를 만들어내고 있다.

업계에서는 블록생산 다변화와 대형 설비 재가동, 하반기 추가 고용 계획이 맞물리며 향후 추가 수주와 안정적인 물량 확보로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

군산시 관계자는 “군산조선소는 블록생산 다변화를 통해 생산효율성과 수주대응력을 함께 높이고 있다”며 “향후 고용인력도 점진적으로 확대될 것으로 기대된다"고 밝혔다

군산=문정곤 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지