“진안 오면 여행경비 돌려받아요”

스마트관광 활성화 지원사업으로 관광객 유치 본격화

전춘성 진안군수

진안군이 관광객 유입 확대와 지역 소비 촉진을 위해 ‘스마트관광 활성화 지원사업’을 추진한다.

관광객이 여행 전 진안고원 스마트관광 플랫폼을 통해 사전 신청한 뒤 관내 가맹점 이용 실적을 정산하는 절차를 거치면 일부 경비를 환급해 주는 것.

군은 이를 통해 여행객의 실제 부담을 덜고, 지역 내 소비를 자연스럽게 유도한다는 복안이다.

환급 대상은 숙박업소와 음식점, 카페, 체험시설 등 스마트관광 가맹점 이용 금액이다.

관광객은 소비 금액에 따라 최소 1만 원에서 최대 10만 원까지 여행경비를 환급받을 수 있다.

군은 이번 사업이 진안 전반의 관광객 증가와 지역경제 선순환 구조 형성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

아울러 참여 업소 확대와 운영 방식 고도화를 통해 사업 효과를 지속적으로 높여갈 방침이다.

신근옥 관광정책팀장은 “스마트관광 활성화 지원은 관광객에게는 실질적인 혜택을 주고 지역에는 경제적 활력을 제공할 것으로 보인다”며 “스마트관광 기반의 지속가능한 관광 활성화를 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 군은 스마트관광 활성화 지원 사업을 통해 관광객 맞춤형 혜택 제공과 편리한 여행 환경 조성에 힘쓰며 체류형 관광도시로의 도약을 추진할 방침이다.

진안=국승호 기자

