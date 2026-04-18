‘시즌 첫 선발’ 이승우 뛴 전북, 강원 원정서 1-1 무승부

티아고 선제골…전북현대, 강원FC와 1-1 비겨

한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 전북현대모터스FC가 강원FC의 3연승에 제동을 걸었지만, 승리의 문턱은 넘지 못했다.

전북은 18일 오후 2시 강릉하이원아레나경기장에서 열린 ‘하나은행 K리그1 2026’ 8라운드서 강원FC에게 1-1로 비겼다.

전북은 4-2-3-1 전술을 펼쳤다. 골문은 송범근이 지키고, 최우진·김영빈·조위제·김태환, 감보아·오베르단, 김승섭·이승우·이동준, 티아고가 선발 명단에 이름을 올렸다. 강원은 4-4-2 포메이션을 가동했다.

2주 연속 베스트 팀을 독식하며 기세가 최고조에 달한 강원은 전반 초반부터 라인을 높게 끌어올려 전북을 거세게 몰아붙였다.

선발에서 제외된 강상윤과 김진규의 빈자리가 느껴진 전북의 중원을 강한 압박으로 공략하며 실수를 유도했고, 날카로운 역습으로 여러 차례 전북의 수비진을 위협했다.

하지만 축구는 결국 골로 결정되는 스포츠라는 점을 전북이 몸소 증명했다.

해결사는 티아고와 ‘시즌 첫 선발’ 이승우였다.

전반 33분, 이승우의 날카로운 발리슛 이후 골키퍼가 쳐낸 세컨볼을 티아고가 놓치지 않고 마무리하며 귀중한 선제골을 뽑아냈다.

전반 종료 직전 강원이 좋은 위치에서 프리킥 찬스를 얻으며 반격을 노렸으나, 슈팅이 송범근 정면으로 향하며 0-1 리드를 유지한 채 전반을 마무리했다.

추격이 급한 강원의 정경호 감독은 전북보다 먼저 교체 카드를 꺼내 들며 승부수를 던졌고, 이 결단은 곧바로 적중했다.

후반 56분, 김대원이 전북의 수비 라인을 단숨에 무력화시키는 이른바 '대지를 가르는 패스'를 찔러 넣었고, 모재현이 완벽한 터치에 이은 깔끔한 슈팅으로 마무리하며 승부를 원점으로 돌렸다.

실점 후 이승우의 영리한 움직임으로 위기를 넘겼던 전북은 후반 59분, 다시 리드를 가져오기 위해 김진규와 모따를 동시에 투입하며 공격진을 강화했다.

투입 직후 김진규의 송곳 같은 패스가 이동준의 빠른 발과 결합하며 강원의 문전을 쉼 없이 위협하기 시작했다.

하지만 강원 역시 동점골의 주인공 모재현을 필두로 공격의 고삐를 늦추지 않으며 팽팽한 흐름을 유지했다.

생각이 많아진 정정용 감독은 맹성웅·진태호·이영재를 잇따라 투입하며 추가득점을 노렸으나 더 이상의 득점 없이 무승부로 경기가 마무리 됐다.

선수들의 기량만큼이나 두 사령탑의 치열한 전술 변화와 교체 타이밍이 돋보인 90분이었다.

한편 전북은 오는 21일 전주월드컵경기장에서 인천유나이티드FC를 상대로 승리에 도전한다.

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