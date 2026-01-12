군산시 “광역 해양레저체험 복합단지 명칭 지어주세요”

오는 18일까지 선호도 조사 진행

군산시가 ‘군산 광역 해양레저체험 복합단지’의 새로운 명칭를 짓기 위해 오는 18일까지 시민 참여 선호도 조사를 진행한다.

이번 명칭 선정은 복합단지의 공공성과 정체성을 담은 명칭을 발굴하고, 향후 관광·마케팅 자산으로 활용 가능한 브랜드를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 시는 시민이 직접 참여하는 선호도 조사와 심사위원회 평가를 병행하는 혼합형 명칭 선정 절차를 병행하기로 했다.

시는 지난해 말부터 복합단지 신규 명칭 공모로 총 1537건의 명칭을 접수했으며 이 가운데 중복·유사 명칭을 제외한 1193건을 유효 접수 명칭으로 확정하고, 내부 검토를 통해 1차 행정적 적합성 검토를 진행했다.

1차 검토에서는 공공시설 명칭으로서의 적정성, 사업 취지 및 복합단지 성격 부합 여부, 법적·사회적 문제 소지 여부, 발음·인지 용이성 등을 종합적으로 검토해 적합한 명칭을 1차 후보군으로 선정했다.

이후 유사·중복 명칭 정리와 표현 보완을 거쳐 브랜드 적합성을 고려한 최종 후보 명칭 30건을 구성했다.

이번 시민 참여 선호도 투표는 이 30건의 후보 명칭을 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 진행되며, 시민 1인당 최대 3개의 명칭을 선택할 수 있다.

군산시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 투표 결과는 최종 평가 점수의 40%를 반영해 명칭 선정에 활용된다.

투표 종료 후에는 관광·문화·해양레저·브랜드 분야 전문가와 시의원 등으로 구성된 심사위원회를 개최해 최종 심사가 진행된다.

시는 최종 당선작 총 10건을 선정할 예정이며 최우수상 1명에게는 애플 에어팟을, 우수상 9명에게는 해양레저체험 입장권(4인 기준)을 각각 수여할 계획이다.

이와 함께 참여 시민을 대상으로 추첨을 통해 20명에게 스타벅스 텀블러를 제공할 예정이다.

한편 선정된 명칭은 향후 복합단지 공식 명칭으로 활용되며, 시설 운영은 물론 관광 홍보, 각종 행사 및 콘텐츠 개발 등 군산시 해양레저 브랜드의 핵심 자산으로 활용될 예정이다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지