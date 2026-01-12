이원택 의원 “숨지 말고 전북 비전 토론하자”

통합 토론회 무산 거론…“공론의 장 회피는 도민 무시” 도지사 후보들에 정책·실행력 중심 공개 토론 촉구

이원택 의원

차기 전북특별자치도지사 선거에 출마한 이원택 더불어민주당 의원(군산·김제·부안을)은 12일 새만금 세계잼버리 파행과 관련한 자신을 향한 책임론에 대해 “악의적 왜곡이자 허위사실”로 규정하고 전북 발전 전략을 둘러싼 공개적인 토론의 장을 촉구했다.

이 의원은 이날 입장문을 통해 “일각에서 를 새만금 잼버리의 ‘기초 설계자’로 지목하거나 배수도 안 되는 부지를 밀어붙였다는 주장은 사실이 아니다”라며 “잼버리는 2011년 유치 선언과 2012년 전북도의 유치 신청으로 시작됐고, 당시 나는 전북도가 아닌 전주시 비서실장으로 재직 중이었다”고 밝혔다.

또 잼버리 파행의 원인으로는 폭염 대응과 해충 방역, 의료·위생 인프라 등 준비 부실을 지목하며 “일부 배수 문제 역시 부지 자체가 아니라 내부 배수 공사 미흡이 원인이었고 감사원 감사에서도 지적됐다”고 설명했다.

이 의원은 이어 도지사 선거와 관련해 “대한민국 5극 3특 기조 속에서 전북의 발전 전략은 중대한 의제”라며 “모든 도지사 후보가 도민 앞에 자신의 입장을 명확히 밝혀야 한다”고 했다.

그는 전북 발전 핵심 전략과 완주·전주 통합, 새만금특별지자체 구성에 대한 각 후보의 분명한 입장 공개를 요구하며 “추상적 구호가 아니라 정책으로 답해야 할 시간”이라고 말했다.

특히 최근 행정구역 통합 토론회가 무산된 사례를 언급하며 “전북 발전을 논의하는 자리라면 어떤 주제든 공론의 장에 나오는 것이 정치인의 책무”라며 “숨지 말고 비전과 실행력으로 경쟁하자”고 강조했다.

서울=이준서 기자

