두산베어스 김원형 감독 전주고 야구부에 야구배트 50자루 기증

지난 2022년 이어 두 번째 모교 사랑 실천

프로야구 두산베어스 김원형 감독이 모교인 전주고 야구부에 선수용 야구배트 50자루를 기증해 학생 선수들이 감사를 전하고 있다. /전주고 야구부 제공

전주고등학교 출신 두산베어스 김원형 감독이 모교 야구부에 야구용품을 기증했다.

프로야구 두산베어스 김원형 감독은 지난 6일 전주고 야구부에 1500만원 상당의 선수용 야구배트 50자루를 기증했다.

김 감독은 지난 2022년에도 1500만원 상당의 겨울용 점퍼를 야구부에 기증하는 등 후배들에게 지원과 격려를 이어오고 있다.

전주고(68회)를 졸업하고 1991년 쌍방울레이더스에 입단, 프로야구에 입문한 김 감독은 SK와이번스와 SSG랜더스 감독을 역임하고 지난해부터 두산베어스 감독을 맡고 있다.

김원형 감독은 “전주고 야구부가 올 한해도 2024년과 같은 우수한 성적을 거둘 수 있도록 학생 선수 모두가 한마음으로 노력해주길 바란다”며 “두산베어스 감독으로서도 좋은 시즌을 만들기 위해 최선을 다하겠다. 앞으로도 모교와 후배들을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

전주고 야구부 주장인 박민서 학생은 “김 감독님을 비롯한 많은 동문 선배님들의 지속적인 격려와 지원에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 모교의 명예를 드높일 수 있도록 선수단 모두 더욱 열심히 노력하겠다”고 감사 인사를 전했다.

전주고 야구부는 지난 2024년 전국대회 3관왕을 차지하며 야구 명문고의 전통을 이어가고 있다.

