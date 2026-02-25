“별 하나 더 추가할 것”⋯전북현대, 리그 2연패 ‘정조준’

25일 서울 스위스 그랜드호텔서 하나은행 K리그 개막 미디어데이 개최 정정용 감독·주장 김태환 참석⋯"목표는 리그 우승, ACLE 8강 이상 진출"

전북 현대 모터스 정정용 감독이 25일 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔 컨벤션센터에서 열린 '하나은행 K리그 2026 개막 미디어데이'에서 출사표를 밝히고 있다. 연합뉴스 제공

“저희 유니폼에 큰 별이 하나 있는데, 그 별 옆에 하나 더 새겨지는 게 저의 바람입니다."

전북현대모터스FC 정정용 감독은 25일 서울 스위스그랜드호텔에서 열린 하나은행 K리그1 2026 개막 미디어 데이에 참석해 단호한 출사표를 던졌다.

지난해 더블(리그·코리아컵) 우승한 전북현대의 목표는 우승뿐이다. 올해 정 감독 체제로 새롭게 출발을 알린 전북현대는 쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 감독부터 선수단까지 대거 교체된 후 첫 공식전을 승리로 이끌며 K리그 전통 명가다운 모습을 증명했다.

우려와 기대 속에 올 시즌을 준비하고 있는 정 감독은 “아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8강까지 올라서 팬분들을 경기장에서 뵀으면 한다. 공약은 8강 이상에 오르고 팬들과 함께 세우겠다”고 답했다.

가장 견제되는 팀으로는 지난해 구단 역대 최고 성적인 리그 준우승을 차지한 대전하나시티즌을 꼽았다.

정 감독은 “저희가 원하는 바를 이루기 위해서는 우승 경쟁해야 하는 팀은 꼭 잡아야 하지 않을까 싶다. 그렇게 잘 준비하도록 하겠다. 그 팀은 바로 대전이다"고 했다. 프로 축구 K리그1 ‘공공의 적’으로 꼽힌 대전도 전북을 꼽았다.

‘디펜딩 챔피언’ 전북현대는 대전 다음으로 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 제주SK FC, FC안양, 울산HD FC 등 3팀이 전북현대가 리그 2연패를 달성할 것으로 전망했다.

득점왕·도움왕에서도 선전했다. 득점왕에는 안양서 임대 이적한 ‘이적생’ 모따가 5표, 도움왕에는 모따와 시너지 효과를 낼 것으로 기대되는 김태환이 4표를 받았다.

25일 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔 컨벤션센터에서 열린 '하나은행 K리그 2026 개막 미디어데이'에서 각 팀 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 아래부터 시계방향으로 안양 FC 이창용, 인천 유나이티드 이명주, 울산 HD FC 정승현, 대전 하나 시티즌 주민규, 전북 현대 모터스 김태환, 강원 FC 서민우, 포항 스틸러스 전민광, FC 서울 김진수, 광주 FC 안영규 , 제주 SK FC 김륜성, 부천 FC 한지호. 연합뉴스 제공

미디어데이 마지막 질문은 감독과 선수의 히든 카드였다.

정 감독은 “히든 카드로는 양측 풀백 자원인 (김)태환·태현의 역할을 꼽고 싶다. 그러면서 모따의 득점이 이뤄질 것이라고 생각하기 때문에 굉장히 그 셋의 조화가 가장 중요하다”고 전했다.

주장 김태환의 픽은 베테랑 선수가 아닌 연령대 낮은 어린 선수였다.

그는 “항상 어린 선수들을 눈여겨 보고 있는데, 그중에서도 이상명·진태호 선수를 뽑겠다"면서 “사실 상명이는 (천안시티FC에서 왔고) 저와 포지션이 겹친다. 굉장히 열심히 하고, 능력도 좋은 선수라 기대하고 있다. 태호는 지난해에 부상이 심했다. 올해는 (잘 회복해서) 동계 훈련에서도 굉장히 좋은 모습을 보였다"고 설명했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

