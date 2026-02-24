한국 축구 유망주는 전북 강상윤⋯대한축구협회 어워즈 수상

대한축구협회, 24일 2025 협회 어워즈 개최⋯선수, 지도자 등 시상 ‘올해의 영플레이어’ 남자부에 강상윤 선정, 차세대 자원 자리매김

11일 경기도 용인미르스타디움에서 열린 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 남자부 2차전 한국과 홍콩의 경기. 골을 넣은 한국 강상윤이 기뻐하고 있다. 사진은 지난해 7월 11일. 연합뉴스 제공

K리그 최고 유망주로 꼽히는 전북현대모터스FC의 ‘복덩이’ 강상윤이 한국 축구에서 인정받았다.

대한축구협회는 24일 코리아풋볼파크에서 2025 KFA AWARDS(대한축구협회 어워즈)를 개최했다. 지난 1년간 한국 축구 발전에 기여한 선수, 지도자, 심판, 관계자 등에 대한 시상을 진행했다.

남녀 유망주에게 주어지는 올해의 영플레이어에 전북현대 강상윤이 이름을 올렸다. 지난해 뛰어난 기량과 활동량을 바탕으로 전북현대의 더블(K리그·코리아컵) 우승에 기여했다는 평이다. A 대표팀에도 첫 선발되며, 차세대 자원으로 자리매김한 강상윤이다.

그는 2004년생이라는 어린 나이에도, 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 동아시안컵 홍명보호에 승선하면서 태극마크를 달았다. 당시 대회 조직위에서 엔트리를 23명에서 26명으로 확대하면서 추가 발탁됐다.

강상윤은 전북현대의 ‘복덩이’로 불린다. 전북현대가 운영하는 유소년팀인 U15, U18을 거쳐 프로까지 데뷔했다. 2025시즌 전북 선두의 일등 공신으로 여겨질 정도로 좋은 평가를 받았다.

또 대표팀과 소속팀에서 뛰어난 활약을 펼친 대한민국 ‘최고’ 남녀 선수에게 주는 올해의 선수는 이강인(파리생제르맹), 장슬기(경주한수원)가 선정됐다. 남자부 2위는 손흥민(LA FC), 3위는 이재성(마인츠)이다. 여자부 2위는 지소연(수원FC), 정지연(화천KSPO)이다.

올해의 지도자상은 이정효 감독(전 광주FC, 현 수원삼성블루윙즈), 강선미 감독(화천KSPO)이 차지했다. 심판상은 김대용(남자 주심), 방기열(남자 부심), 정은주(여자 부심) 심판이 각각 수상했다. 클럽상은 K5리그 챔피언십 우승팀인 서울양천구TNT FC에게 주어졌다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지