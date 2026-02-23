전북대 2025학년도 전기 학위수여식…총 3738명 배출

Trend news
전북대학교(총장 양오봉) 2025학년도 전기 학위수여식이 23일 삼성문화회관에서 열렸다.
이날 학위수여식은 양오봉 총장을 비롯한 본부 보직자 및 학무위원, 역대 총장단, 최병선 총동창회장, 졸업생 및 학부모 등 2000여 명이 참석했다.
양오봉 총장은 이날 193명의 박사와 661명의 석사, 2884명의 학사 등 모두 3738명의 졸업생에게 학위를 수여했다.
또한 주기쁨(인문대 국어국문학과) 학생을 비롯한 118명의 학생이 우수 졸업생으로 선정돼 상장을 받았고, 핵심인재상에는 김서연 학생(사범대 국어교육과) 등 57명, 우수연구상에는 마이마이 학생(대학원 에너지저장/변환공학과) 등 60명이 수상의 영예를 안았다.
양오봉 총장은 또 “전북대학교는 1947년 개교 이래 지역과 국가 발전을 선도해 왔으며, 최근에도 대형 국책사업 유치와 교육·연구 혁신을 통해 세계적 대학으로 도약하고 있다”며 “여러분은 전북대학교의 역사이자 성과 그 자체”라고 밝혔다.
이어 “이제 여러분은 전북대 동문이라는 새로운 이름으로 더 큰 세상을 향해 나아가게 된다”며 “여러분이 가는 곳곳마다 전북대학교의 이름이 빛나길 바라며, 세계 곳곳에서 여러분의 활약을 기대한다”고 축하 메시지를 전했다.
이강모 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글