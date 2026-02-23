전북대 2025학년도 전기 학위수여식…총 3738명 배출

전북대학교 2025학년도 전기 학위수여식이 23일 삼성문화회관에서 열렸다./전북대학교 제공

전북대학교(총장 양오봉) 2025학년도 전기 학위수여식이 23일 삼성문화회관에서 열렸다.

이날 학위수여식은 양오봉 총장을 비롯한 본부 보직자 및 학무위원, 역대 총장단, 최병선 총동창회장, 졸업생 및 학부모 등 2000여 명이 참석했다.

양오봉 총장은 이날 193명의 박사와 661명의 석사, 2884명의 학사 등 모두 3738명의 졸업생에게 학위를 수여했다.

또한 주기쁨(인문대 국어국문학과) 학생을 비롯한 118명의 학생이 우수 졸업생으로 선정돼 상장을 받았고, 핵심인재상에는 김서연 학생(사범대 국어교육과) 등 57명, 우수연구상에는 마이마이 학생(대학원 에너지저장/변환공학과) 등 60명이 수상의 영예를 안았다.

양오봉 총장은 또 “전북대학교는 1947년 개교 이래 지역과 국가 발전을 선도해 왔으며, 최근에도 대형 국책사업 유치와 교육·연구 혁신을 통해 세계적 대학으로 도약하고 있다”며 “여러분은 전북대학교의 역사이자 성과 그 자체”라고 밝혔다.

이어 “이제 여러분은 전북대 동문이라는 새로운 이름으로 더 큰 세상을 향해 나아가게 된다”며 “여러분이 가는 곳곳마다 전북대학교의 이름이 빛나길 바라며, 세계 곳곳에서 여러분의 활약을 기대한다”고 축하 메시지를 전했다.

이강모 기자

