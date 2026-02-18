‘재정 여건 어려웠지만' 전북교육청 인센티브 70억 원 확보

전북특별자치도교육청이 예산 부족 속에서도 ‘2025년도 교육비특별회계 재정집행 목표’를 96% 이상 달성, 보통교부금 인센티브를 확보했다.

18일 전북교육청에 따르면 세수결손 등으로 어려운 재정여건 상황에서도 각 기관 및 부서의 적극적인 예산 집행 노력을 통해 상반기 신속집행 20억 원, 재정집행 50억 원의 인센티브를 확보했다.

이같은 성과는 부교육감을 단장으로 하는 재정집행점검단을 구성해 재정집행 상황 분석, 시설비 부진 사유 개선, 이월 사업의 상반기 적극 집행 독려 등 지속적인 노력을 기울인 성과라는 분석이다.

특히 매주 재정집행 현황 공개, 분기별 교육지원청 재정집행 현장점검 실시, 이월 사업 및 주요 시설 사업의 집중 관리, 재배정 예산 집행 독려 등을 통해 이·불용액을 최소화하고자 했다.

시설비는 예산편성 단계부터 2회계연도 이상 소요되는 사업은 계속비 제도를 활용했고, 겨울방학 공사는 설계비만 편성하는 등 공정을 확인하며 당해연도에 집행 가능한 예산 편성을 통해 재정 운용의 효율성을 확보했다.

전북교육청은 올해 본예산 편성도 꼼꼼하게 재원을 배분한 만큼, 적기 예산 투입을 통해 교육정책의 효과가 두드러지도록 상반기부터 적극 집행 독려에 나설 방침이다.

이상곤 예산과장은 “이번 집행 목표 달성은 본청, 직속기관, 교육지원청 모든 구성원이 관심을 갖고 적극 협조해 준 결과”라며 “앞으로도 체계적인 재정집행 점검을 통해 예산이 적기에 집행될 수 있도록 노력하고, 교육재정이 건전하고 효율적으로 운용되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

