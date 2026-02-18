전주교대, 2025학년도 학위수여식 개최

전주교육대학교(총장 박병춘)는 지난 12일 본교 황학당에서 2025학년도 학위수여식을 개최했다. /전주교대 제공

전주교육대학교(총장 박병춘)는 지난 12일 교내 황학당에서 2025학년도 학위수여식을 개최했다.

이날 학위수여식에는 박병춘 총장을 비롯한 6대 유광찬 전 총장, 김태수 총동창회장, 김원주 전주시의원, KB국민은행 전주종합금융센터 김용혁 지점장, 12개 학과 교수진 등 대학 내·외빈과 졸업생, 학부모가 참석해 초등교육의 미래를 책임질 예비 교육자들의 새로운 출발을 함께 축하했다.

교육학사 228명과 교육학석사 23명, 총 251명이 학위를 받았으며, 성적 우수자와 학교의 위상과 명예를 드높임으로써 대학 발전에 기여한 학생 및 관계자에게 총장상, 도교육감상, 동창회장상, KB국민은행장상, 한국교총회장상, 공로상, 명예졸업증서를 수여됐다.

박병춘 총장은 “우리 대학이 지켜온 초등교육 100년의 가치와 미래를 이끌어갈 졸업생들의 앞날을 응원하며, 아이를 사랑하고 배려하는 교사, 아이에게 자신감을 심어주는 교사, 삶의 가치를 가르치는 교사로 성장하길 기대한다”고 전했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지