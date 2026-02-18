우석대, 유학생 분실물 찾아준 김재록 순경에 표창 수여

지난 12일 우석대 박노준 총장은 덕진경찰서 아중지구대 김재록 순경에게 표창을 수여했다. /우석대 제공

우석대학교(총장 박노준)가 등록금과 여권 등이 든 가방을 분실한 외국인 유학생을 도운 경찰관에게 총장 명의의 표창을 수여했다.

지난 12일 총장 집무실에서 진행된 표창 수여식에는 박노준 총장과 김재록 덕진경찰서 아중지구대 순경 등이 참석했다.

김재록 순경은 지난달 17일 한국에 입국한 지 일주일 된 방글라데시 국적의 우석대학교 라흐만 엠디 민하주르(RAHMAN MD MINHAJUR·경영학과 석사과정 1차수) 대학원생이 시내버스에서 등록금과 여권, 외국인등록증 등이 담긴 가방을 분실했다는 신고를 접수했다.

한국어가 서툴러 탑승한 버스 번호조차 기억하지 못하던 유학생의 상황을 확인한 김재록 순경은 번역기를 활용해 의사소통을 이어가며, 하차 장소와 이동 경로를 토대로 버스를 역추적했다. 이후 전주시 관내 버스조합과 다수의 버스 운송회사에 수차례 연락하는 등 적극적인 조사를 벌인 끝에 약 15시간 만에 해당 버스를 특정했다.

김재록 순경은 다음 날 오전 분실물을 보관하고 있던 버스 기사와 연락해 가방과 휴대전화를 모두 회수했으며, 이를 라흐만 엠디 민하주르 대학원생에게 전달했다. 이로 인해 라흐만 엠디 민하주르 대학원생은 등록금 납부 마감 시한 이전에 등록 절차를 정상적으로 마칠 수 있었다.

김재록 순경은 “한국에 온 지 얼마 되지 않은 유학생이 언어 문제로 큰 어려움을 겪고 있어, 당시 상황에서 할 수 있는 최선을 다해야겠다고 생각했다”며 “학생이 무사히 등록을 마칠 수 있어 경찰관으로서 보람을 느꼈다”고 말했다.

이강모 기자

