“마라톤 공화국 맞네”⋯러닝 인기에 ‘전북 대회’도 조기 마감

4월 5일 군산새만금마라톤대회 이틀만에 풀코스 등 모든 코스 마감 4월 19일 부안해변마라톤은 한 달만에 마감…추가접수 문의도 폭발

지난해 4월 초에 열린 2025 군산 새만금 마라톤 대회에 참가한 전국 건각들이 힘차게 뛰고 있다. 군산시 제공

전국적으로 마라톤 열기가 뜨거워지면서 전북에서 열리는 마라톤 대회 역시 나란히 조기 마감됐다.

군산시·대한육상연맹이 주최하는 2026 군산새만금마라톤대회는 오는 4월 5일 월명종합경기장에서 출발한다. 풀코스, 하프앤하프(2인 1조), 10㎞, 5㎞ 등 전국 건각 1만여 명이 군산 곳곳을 누빌 예정이다.

17일 군산시에 따르면 지난 5일 전용 홈페이지를 통해 참가 신청을 받았다. 코스 중 풀코스(1800명)·하프앤하프(200명)·10㎞(4000명)는 접수 시작한 지 1시간 만에, 5㎞(4000명)는 이튿날에 마감된 것으로 확인됐다. 접수 첫날은 동시 접속자가 폭주하면서 홈페이지가 마비되기도 했다.

군산 마라톤의 별미는 코스다. 주요 근대문화유산 일원과 명소를 달리며 과거·현재·미래를 동시에 경험하고, 일부 구간은 나포·금강호에서 맑은 봄 날씨와 벚꽃길을 만끽할 수 있는 것이 특징이다.

군산시 관계자는 “지난해부터 관심이 더 높아진 것 같다”며 “이렇게까지 많은 인원이 몰릴 줄 몰랐다. 지금도 취소자 나오면 알려 달라거나 예약하고 싶다는 전화와 온라인 문의가 들어오고 있다”고 말했다.

지난 2024년 4월에 열린 2024 부안해변마라톤대회에 참가한 전국 건각들이 힘차게 뛰고 있다. 부안군 제

전북 군(郡) 단위에서 열리는 마라톤도 전국 건각의 사랑을 받고 있다.

부안군체육회·부안군육상연맹이 공동 주최하는 ‘변산바다와 함께하는 힐링 마라톤’ 2026 부안해변마라톤대회는 4월 19일 변산해수욕장에서 열린다.

부안군육상연맹에 따르면 하프, 10㎞, 5㎞ 등 3개 코스에 총 4000명이 뛴다. 지난해 12월 12일부터 접수를 시작해 당초 2월 말까지 접수하기로 했지만, 지난 11일 마감됐다. 전용 홈페이지에는 계속해서 추가 접수 문의가 올라오고 있다.

부안 마라톤의 묘미는 풍경이다. 변산해수욕장에서 출발해 부안댐, 새만금을 거쳐 다시 해수욕장에서 끝나다 보니 보기만 해도 가슴이 뻥 뚫린 곳에서 각자의 에너지를 분출할 수 있다는 점이 매력적이다.

주최 측은 단순히 마라톤만 하고 끝나는 게 아니라 부안에 오래 머물만한 콘텐츠를 고민했다. 관광·체험에 더해 맛집도 즐비한 변산해수욕장에서 시작해 끝이 나도록 코스를 구성한 이유다.

부안군육상연맹 관계자는 “우리 대회는 마라톤 끝나고도 볼거리와 즐길 거리가 많은 것이 특징이다”며 “지난해보다 접수 인원을 확대했는데, 그것 또한 조기 마감됐다. 접수가 마감된 이후로도 추가 접수 요청이 있어 현장에서도 마라톤 붐이 불고 있음을 체감하고 있다"고 전했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

