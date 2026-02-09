전북현대 유니폼 ‘빼곡’⋯로보틱스랩 모베드 파트너십 체결

현대차그룹 로보틱스랩 로봇 플랫폼 모베드 신규 파트너십 체결 유니폼에 로고 추가⋯향후 로보틱스 기술 체험 프로그램 제공 검토

구단 역사상 최대 규모의 유니폼 파트너 구성을 완성한 전북현대모터스FC 선수단이 2026시즌부터 유니폼 등번호 하단에 신규 파트너십을 체결한 로보틱스랩과 모베드 로고를 새긴다. 전북현대 제공

2026시즌 전북현대모터스FC의 유니폼이 점점 빼곡해지고 있다.

전북현대는 9일 현대차그룹 로보틱스랩의 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’와 신규 파트너십을 체결하며, 구단 역사상 최대 규모의 유니폼 파트너 구성을 완성했다고 9일 밝혔다.

기존 파트너사인 현대차 수소 사업 브랜드 ‘HTWO’를 비롯해 세계 최대 구호 기구 세계식량계획(WFP), 금호타이어, 현대차 증권, 네이버 치지직, 전북특별자치도에 ‘모베드(MobED)’까지 추가됐다.

이에 선수단은 올 시즌 유니폼 등번호 하단에 로보틱스랩과 모베드 로고를 새기고 공식 경기에 나선다.

전북현대는 이를 통해 현대차그룹이 CES(국제전자제품박람회) 등 글로벌 무대에서 제시해 온 비전과 미래 모빌리티 기술을 축구 팬들에게 친숙하게 전달한다는 계획이다.

모베드는 현대차그룹 로보틱스랩이 개발한 소형 모빌리티 로봇 플랫폼이다. 독립적으로 구동되는 휠 구조를 적용해 어느 지형에서든 안정적인 주행이 가능한 것이 특징이다. 단차, 경사, 불규칙한 노면에서도 균형을 유지할 수 있도록 설계됐다.

전북현대는 향후 홈 경기 및 오프라인 이벤트를 통해 팬들이 이러한 로보틱스 기술을 직접 체험할 수 있는 협업 프로그램도 검토하고 있다.

전북현대 관계자는 “역대 최대 규모의 유니폼 파트너십은 구단의 브랜드 가치가 지속적으로 상승하고 있음을 보여 주는 결과”라면서 “파트너사들과의 협력을 통해 팬들에게 더욱 다양한 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

