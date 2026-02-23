[기획]타운홀 미팅,전북 현안은(중)농생명·식품·바이오 먹거리…행정통합 건의 전망

농생명·바이오산업 고도화, 완주·전주 통합 의제 부상 관측 스마트팜·헴프산업클러스터 등 미래 먹거리 거론 가능성 도, “새만금 개발 등 미래 좌우할 현안 논의 상징적 자리”

이재명 대통령. /청와대 제공

이재명 대통령과 함께 하는 27일 전북 타운홀미팅에서 농생명·식품·바이오 산업 고도화 방안과 완주·전주 행정통합 추진 등이 핵심 의제로 부상할 전망이다.

23일 전북특별자치도에 따르면 전북자치도는 산업 대전환 전략의 한 축으로 새만금을 중심으로 한 농생명 기반 미래 먹거리 산업을 전면에 내세우고 있다.

먼저 새만금 100ha 부지에 대규모 임대형 스마트팜 온실단지 조성 방안이 주목받고 있다.

전북도는 이를 통해 청년 창업농 유입을 촉진하고, 규모화·기업화를 통한 생산성 제고와 수출 확대를 동시에 달성하겠다는 전략이다.

‘새만금 글로벌 메가특구 1호 헴프산업클러스터’ 조성도 전북 현안이다.

도는 규제 완화와 관련 법·제도 정비를 전제로 연구개발부터 원료 생산, 가공, 제품화까지 이어지는 전주기 업 생태계를 새만금에 집적하겠다는 구상이다.

도는 기존 농생명 연구기관과 연계한 실증·임상 기반을 확보할 경우 산업 확장성이 클 것으로 기대하고 있다.

또 새만금 신항만과 철도, 국제공항을 연계한 ‘트라이포트(Tri-Port)’ 물류 인프라를 활용해 K-푸드 수출허브를 조성하는 방안도 건의에 포함될 수 있다.

도는 항만·철도·항공을 아우르는 복합물류 체계를 기반으로 농식품 수출가공단지를 조성하고, 단순 생산지 개념을 넘어 중계무역과 재가공 기능을 갖춘 국제 식품산업 거점으로 육성하겠다는 전략이다.

특히 재수립 중인 새만금 기본계획(MP)에 관련 내용을 반영해 제도적 기반을 강화한다는 방침이다.

국가식품클러스터 2단계 확대도 건의 주제가 될만하다.

도는 푸드테크, 대체단백질, 기능성 식품 등 미래 유망 분야 기업을 적극 유치해 전·후방 산업을 동반 성장시키겠다는 구상이다.

연구개발과 창업, 투자, 수출이 선순환하는 산업 생태계를 구축해 대한민국 식품산업의 핵심 거점으로 자리매김하겠다는 것이 도의 전략이다.

K-동물헬스케어 산업 거점 조성 역시 의제로 다뤄질지 관심을 모은다.

도는 동물용의약품 효능·안전성 평가센터와 시제품 생산시설, 임상시험센터 등 기존 인프라를 기반으로 바이오뱅크와 벤처타운을 구축해 신약 개발 체계를 완성하겠다는 계획이다.

더 나아가 중소벤처기업부 규제자유특구 지정을 통해 소재 개발부터 규제 실증, 사업화, 기업 유치까지 연계한 지속가능한 산업 구조를 마련하겠다는 구상이다.

완주·전주 행정통합 추진 역시 현장에서 충분히 건의될 수 있다는 전망이 제기된다.

지역에서는 기초단체 통합도 광역 통합에 준하는 재정·행정 인센티브 지원 방침을 정부가 명확히 제시해야 한다는 요구가 확산하고 있다.

통합이 단순한 행정구역 조정을 넘어 인구 감소와 재정 한계를 극복하는 해법이 되기 위해서는 제도적 유인책과 정부의 분명한 지원 의지가 필요한 상황이다.

지난달 16일 정부가 발표한 광역 행정통합을 전제로 한 ‘공공기관 이전 우선권’ 부여 방침에 기초 행정통합도 인센티브 부여 방안이 논의 될지 주목된다.

최근 대전‧충남, 광주‧전남, 대구‧경북 등의 초광역권 행정통합이 추진되고 있는 가운데 정부는 4년간 20조원의 재정 인센티브와 공공기관 이전 및 산업배치 우대 등의 지원을 약속했다.

하지만 광역시가 없는 전북에서는 기초자치단체 간 통합도 초광역 못지 않게 중요한 화두다.

도 관계자는 “타운홀미팅은 새만금 개발과 행정통합 등 전북의 미래를 좌우할 현안이 논의되는 상징적인 자리”라며 “농생명과 식품, 바이오 산업을 집적해 전략 거점으로 육성하면 지역 경제는 물론 국가 경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 말했다.

김영호 기자

