[2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽] 대한민국 동계스포츠 전통의 효자종목 쇼트트랙

대회 3일 차인 10일 혼성 2000m 계주에서 첫 금메달 사냥 황대헌, 임종언, 최민정, 김길리 선전 기대

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 4일 앞둔 2일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 대표팀 선수들이 훈련하고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽에서 대한민국 쇼트트랙 대표팀이 금빛 질주 준비를 마쳤다.

대한민국선수단은 이번 대회에서 금메달 3개 이상과 종합순위 10위권 진입을 목표로 하고 있다.

지난 2022년 베이징 동계올림픽에서는 금메달 2개(모두 쇼트트랙)로 14위에 머물렀다.

대한민국 동계올림픽의 전통적인 효자종목은 단연 쇼트트랙이다.

쇼트트랙은 피겨 스케이팅이나 아이스하키 경기장으로 만들어진 30m×60m 규격의 실내 링크로 한 바퀴를 돌면 111.12m의 짧은 트랙에서 펼쳐지는 경쟁 경기다.

동계올림픽에서 정식 종목으로 채택된 것은 1992년 제16회 알베르빌 동계올림픽부터이다.

대한민국 선수들은 알베르빌 대회를 시작으로 금메달 26개와 은메달 16개, 동메달 11개로 총 53개의 메달을 획득한 종목이다.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽대회을 한달 앞두고 지난달 7일 충북 진천선수촌에서 쇼트트랙 대표팀 선수들이 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

총 9개의 메달이 걸려 있는 이번 대회에는 신동민, 이정민, 이준서, 임종언, 황대헌 등 남자선수와 길길리, 노도희, 심석희, 이소연, 최민정 등 여자선수로 총 10명의 선수가 출전해 무더기 메달을 노리고 있다.

대표 선수로는 남자부 황대헌(26·강원도청), 임종언(19·고양시청)과 여자부 최민정(28·성남시청), 김길리(22·성남시청)를 선봉으로 대한민국 쇼트트랙의 위상을 보여줄 것이다.

남자 대표팀은 이전 올림픽 대회에서 금메달을 획득한 황대헌(강원도청)의 올림픽 2연패와 신예 에이스로 떠오른 임종언이 관심을 모으고 있다.

임종언은 10대의 나이로 국가대표 선발전에서 종합 1위에 오르며 생애 첫 올림픽 무대에 나선다.

올 시즌 월드투어 1~4차전 대회 개인전과 단체전에서 9개의 메달을 따내며 급부상하고 있다.

세계 랭킹 8위의 임종언은 국내 최강자이지만 랭킹 1위의 윌리엄 단지누(캐나다)와 중국으로 귀화한 린샤오쥔(한국명 임효준)과의 맞대결을 넘어서야 메달권을 바라볼 수 있다.

또한 남자 쇼트트랙에서 가장 기대되는 종목은 5000m 계주다.

황대헌, 임종언, 신동민, 이정민, 이준서로 꾸려진 대표팀은 지난 ISU 월드 투어 1차와 3차 대회에서 우승을 차지했다.

남자 계주는 2006년 토리노 동계올림픽 이후 정상에 오르지 못하고 있다.

20년 만에 올림픽 계주에서 금메달을 따낼지도 주목된다.

여자 대표팀은 ‘쇼트트랙 여왕’ 최민정과 ‘람보르길리’ 김길리가 있다.

최민정은 이전 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개로 총 5개의 올림픽 메달을 보유하고 있다.

이번 대회에서 금메달을 추가하면 4개의 금메달을 보유한 쇼트트랙 전이경, 박승희, 이호석, 스피드 스케이팅 이승훈과 함께 동계올림픽 최다 금메달 타이기록을 쓴다.

메달 2개를 추가하면 사격 진종오, 양궁 김수녕, 스피드 스케이팅 이승훈이 보유한 동·하계 올림픽 최다 메달 기록인 6개를 넘어선다.

1500m, 3000m 계주가 주종목으로 1500m에서 우승을 차지하면 한국 쇼트트랙 사상 최초로 단일 종목 3연패의 위업을 달성하게 된다.

떠오르는 신예 김길리는 2025년 하얼빈 동계아시안게임 1500m와 혼성계주에서 우승하며 2관왕에 올랐다.

2025-26시즌 ISU 월드투어 3차, 4차 대회 1500m에서도 연거푸 금메달을 목에 걸었다.

최근 상승세만 보면 이번 올림픽 1500m 금메달은 김길리라고 해고 과언이 아닐 정도로 가장 유력한 금메달 후보이다.

또한 1m74cm의 장신으로 체력과 스피드를 갖춘 세계 랭킹 1위의 코트니 사로(캐나다)와 코린 스토더드, 크리스틴 산토스(이상 미국), 한나 데스멋(벨기에) 등 쟁쟁한 선수들과 메달을 놓고 각축을 벌여야만 한다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 4일 앞둔 2일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 대표팀 선수들이 계주 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

대한민국 쇼트트랙 대표팀의 첫 메달 사냥은 대회 세 번째 날인 오는 10일 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열리는 혼성 2000m 계주로 준준결승부터 결승전까지 연이어 펼져진다.

혼성 계주에는 임종언, 황대헌(이상 남자), 최민정, 김길리(이상 여자) 등 역대 최강 라인업으로 출전한다.

오세림 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지