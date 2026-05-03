K리그1 디펜딩 챔프 전북, 제주 2-0 제압…2연승·2위 도약

한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 '디펜딩 챔피언' 전북 현대가 연승을 거두며 2위로 도약했다.

전북은 2일 제주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 11라운드 원정 경기에서 제주 SK를 2-0으로 꺾었다.

지난달 26일 포항 스틸러스전에 이어 2연승을 거둔 전북은 승점 18(5승 3무 3패)을 쌓아 2위로 올라섰다. 이날 김천 상무에 덜미를 잡힌 선두 FC서울(승점 25·8승 1무 2패)과는 승점 7 차다.

반면 제주는 승점 12(3승 3무 5패)에서 제자리걸음 하며 11위로 밀려났다.

전북은 경기 초반 제주의 공세에 밀려 주춤했으나 전반 36분 김진규의 한 방으로 분위기를 바꿨다.

모따가 골라인 부근에서 뒤로 내준 공을 이동준이 곧바로 김진규에게 연결했고, 이를 김진규가 지체 없이 시원한 슛으로 연결해 제주의 골망을 흔들었다.

김진규의 올 시즌 마수걸이 득점포였다.

전북은 후반 추가 시간 티아고의 쐐기 골로 승부에 마침표를 찍었다.

추가 시간 6분 중 3분이 흘렀을 무렵 강상윤이 올린 크로스를 티아고가 타점 높은 헤더로 마무리하며 전북의 승기를 완전히 굳혔다.

연합뉴스

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지