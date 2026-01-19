‘전북VS대전’ 슈퍼컵 예매 일정 확정

오는 2월 21일 전주월드컵경기장서 전북·대전 격돌 티켓 예매 2월 6일 쿠플 앱…경기도 쿠플서 생중계

쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026. 한국프로축구연맹 제공

다음 달에 열리는 K리그 슈퍼컵 예매 일정·생중계 등 세부 내용이 확정됐다.

한국프로축구연맹은 19일 2006년 이후 20년 만에 쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026을 개최한다고 밝혔다.

이번 슈퍼컵은 오는 2월 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린다. 지난해 K리그1·코리아컵을 모두 석권한 전북현대모터스FC와 준우승으로 구단 역대 최고 성적을 기록한 대전하나시티즌이 맞붙는다.

티켓 예매와 중계는 타이틀 스폰서인 쿠팡플레이가 맡는다. 예매는 오는 2월 6일 쿠팡플레이 모바일 앱(낮 12시 선예매, 오후 8시 일반 예매)을 통해 진행된다. 경기는 쿠팡플레이에서 생중계된다.

경기 규정은 K리그1과 동일하다. 단, 정규 시간 90분간 승부를 가리지 못할 경우 연장전 없이 곧바로 승부차기로 승패를 결정한다. 상금은 우승 팀 2억 원, 패배 팀 1억 원이다.

경기 종료 후 우승팀에게 트로피와 메달을 수여하는 시상식이 열린다.

디지털뉴스부=박현우 기자

