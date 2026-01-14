전주 인구 1년간 1만여 명 줄어…20대 가장 많아

10년 사이 최대 폭 감소…청년층 비율 20% 아래로 지난해 부천 다음으로 시군구 중 인구 가장 많이 감소

10·20대의 만남의 장소이자 쇼핑의 중심지였던 전주 객사 일대가 14일 한산한 모습을 보이고 있다. 조현욱 기자

전북 지역 제1의 도시인 전주시 인구가 추락에 추락을 거듭하고 있다. 급기야 지난해 한 해에는 1만여 명 넘는 인구가 전주시를 떠났다.

이는 지난해 기준 전국 시·군·구 가운데 경기 부천시(1만 1122명) 다음으로 큰 감소 폭이다.

14일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 말 전주시 인구는 62만 5437명으로 1년 전인 2024년 63만 5651명보다 1만 214명 감소했다. 최근 10년 사이 최대 규모다.

전주시 인구 증감 폭은 2015년 595명, 2016년 538명, 2017년 2780명 감소하다 2018년 2127명, 2019년 3303명, 2020년 3038명 증가했다. 이후 2021년부터 163명, 2022년 5774명, 2023년 8768명, 2024년 7076명, 2025년 1만 214명 감소했다.

지난해 도내 인구가 1년 전에 비해 1만 3834명 줄어든 것을 감안하면 전주시가 도내 전체 인구 감소를 주도한 셈이다.

지난해 전주시 인구 현황을 연령대별로 살펴보면 0~59세까지는 인구가 감소하고, 60~100세까지는 인구가 증가했다. 이 가운데 20대 감소 폭, 70대 증가 폭이 가장 컸다.

구체적으로 지난해 전주시 인구는 10세 미만 3562명, 10대 714명, 20대 4477명, 30대 1118명, 40대 3339명, 50대 1738명이 감소했다.

이처럼 20대, 30대 인구가 줄어들며 전주시 전체 인구 가운데 청년층(19~34세)이 차지하는 비율 또한 지속적으로 감소하고 있다. 전주시 청년층 비율은 2015년 21.75%, 2020년 21.05%, 2025년 19.64%를 기록했다.

이 같은 청년의 주된 이동 사유는 교육, 직업, 주택으로 요약된다.

한국고용정보원과 한국고용지역학회가 공동 발간한 ‘지역 산업과 고용(2025)’ 겨울호에 따르면 20~24세 청년의 경우 주된 이동 사유는 교육의 비중이 가장 높다. 25~29세는 직업 요인이 압도적으로 높아진다. 30~34세에는 직업과 함께 주택 요인이 증가하는 경향을 보인다.

이와 관련 민보경 국회미래연구원 연구위원은 “청년 인구의 수도권 이동 양상은 교육, 직업, 주거 환경이 중요하게 영향을 미치는 것으로 나타났다”며 “교육·취업 전환기(20~24세)에는 지역 대학·기업 연계를 통합 인재 육성·정착 지원, 경력 형성기(25~29세)에는 지역 강소기업 육성을 통한 양질의 일자리 창출, 정착·안정기(30~34세)에는 장기 공공임대와 육아 지원 등이 효과적인 대안이 될 수 있다”고 제언했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지