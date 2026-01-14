[피지컬AI 골든타임](하)흔들리는 국가 프로젝트

2030년 완료 로드맵 가동…올해 10월 실증센터 착공이 분기점 실증 이후 산업화는 행정 결집이 관건, 전주·완주 분절 구조가 최대 리스크

피지컬 AI 국가 프로젝트가 일정과 실행력을 놓고 시험대에 올랐다.

정부가 제시한 2030년 사업 완료 목표를 맞추려면 올해 10월 안에 실증센터 착공에 들어가야 한다는 것이 정치권과 산업계의 공통된 의견이다.

실증 이후 곧바로 생산과 데이터 축적으로 이어지는 산업 특성상, 전주·완주를 아우르는 공간·행정·재정 역량을 제때 결집하지 못할 경우 국가 전략 사업의 주도권이 타 지역으로 넘어갈 수 있다는 지적이 제기된다.

14일 전북일보 취재를 종합하면, 피지컬 AI 산업은 실증 단계에서 성과가 확인되면 곧바로 대규모 생산과 데이터 축적 단계로 넘어가는 구조다.

로봇과 제조 공정이 결합되는 산업인 만큼, 단일 실증 시설에 머무르기보다는 생산시설과 협력기업이 집적되는 형태로 확장돼야 기술 경쟁력을 유지할 수 있다.

실증과 생산, 재실증이 유기적으로 연결되지 않을 경우 인허가와 기반시설 구축, 데이터 연계 과정에서 불가피한 지연이 발생할 수밖에 없다는 분석이 나온다.

문제는 전주시 내부 여건만으로는 이러한 확장을 감당하기 어렵다는 점이다.

실증센터 조성까지는 가능하지만, 생산시설과 협력기업 유치를 전제로 한 이후 단계에서는 전주를 둘러싼 완주 등 인근 지역과의 연계가 사실상 필수라는 평가가 지배적이다.

행정구역이 나뉜 상태에서 실증과 생산을 분리해 추진할 경우, 사업 단계마다 부지와 인프라, 재정 분담을 둘러싼 어려움이 반복될 수밖에 없다는 지적도 나온다.

이 같은 우려의 배경에는 새만금 사업의 전례가 있다.

신항만과 동서도로 등 핵심 인프라를 둘러싸고 군산·김제·부안 간 갈등이 이어지면서, 사업은 행정안전부 분쟁조정위원회와 법적 다툼으로까지 번졌고 추진 속도도 크게 늦어졌다. 국가 프로젝트가 행정 구역 간 주도권 다툼에 휘말릴 경우 어떤 결과를 낳는지를 보여준 사례다.

피지컬 AI 역시 행정 체계가 정리되지 않은 채 장기 사업으로 접어들 경우, 추가 시설 부지 선정 때마다 유사한 갈등 구조에 빠질 수 있다는 경고가 나온다.

전문가들은 이러한 구조를 과거 포항제철 사례와 겹쳐 본다.

1960~70년대 제철산업은 단순한 공장 건설이 아니라 중앙정부의 전략적 선택과 지역의 전폭적 협력이 맞물린 국가 프로젝트였다.

부지 제공과 기반시설 조성, 인력 공급까지 지역사회가 하나의 목표 아래 움직이면서 작은 어촌이었던 포항은 국내 대표 산업도시로 탈바꿈했다.

당시 지역 간 주도권 다툼을 최소화하고 속도를 확보한 점이 성패를 갈랐다는 평가가 적지 않다.

피지컬 AI 역시 이와 유사한 경로를 밟을 가능성이 크다.

소프트웨어정책연구소 관계자는 “피지컬 AI는 연구 성과보다 제조 현장에서 축적되는 실제 작업 데이터가 기술 경쟁력을 좌우하는 산업”이라며 “실증과 생산, 데이터 축적이 하나의 흐름으로 이어지지 않으면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “행정구역이 분절된 상태에서 사업을 추진하면 인허가와 기반시설 조성 과정에서 속도 손실이 반복될 가능성이 크다”고 덧붙였다.

지역 정치권 관계자는 “이번 사업은 5년간 1조 원 투입으로 끝나는 프로젝트가 아니라, 성과에 따라 정부가 추가 예산을 투입하며 장기간 이어질 국가 전략 사업”이라며 “행정이 나뉜 상태에서 부지와 예산, 성과를 둘러싼 갈등이 반복되면 사업 자체가 흔들릴 수 있다. 지금 단계에서 지역 역량을 하나로 묶는 결단이 필요하다”고 강조했다.<끝>

