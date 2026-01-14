“SK·삼성 다 충청권으로”...뒷북 정치권에 전북 ‘서러움’ 폭발

SK하이닉스, 청주에 패키징 공장 신설키로…삼성전자는 천안에 패키징 설비 증설 청와대 “지역별 추가 클러스터 조성 적극 지원” 입장 속 실제 투자는 중부권 집중 남부권 반도체 벨트 구축 ‘요원’…“말만 지역균형발전, 또 우리만 소외” 박탈감

총 600조원이 투입되는 SK하이닉스 용인 클러스터의 첫 전진 기지가 외관을 갖추기 시작했다. 총 4개의 팹 가운데 선발주자인 1기 팹의 골조 공사가 한창 진행되면서 'K-반도체' 게임체인저의 윤곽이 드러나고 있다. 사진은 SK하이닉스 용인클러스터 전경. /연합뉴스

용인 반도체 클러스터를 둘러싼 수도권 집중화 논쟁이 거세지고 있지만, 기업들의 실제 투자 행선지는 충청권으로 기울고 있다. 지방선거를 앞두고 정치권이 ‘지역균형발전’을 앞세워 대형 산업단지 이전론을 띄우는 사이, 전북 등 남부권 지자체는 투자 결정 과정에서조차 배제되며 깊은 박탈감을 호소하고 있다.

14일 정치권과 관련 업계에 따르면 용인 반도체 클러스터의 전력·용수 공급 문제를 둘러싼 논란은 최근 더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주)의 문제 제기로 다시 불붙고 있다.

안 의원은 용인의 인프라 한계를 ‘국가 차원의 구조적 리스크’로 규정하며 반도체 산업의 지방 분산 배치 논의를 공식화했다.

더불어민주당 안호영 의원이 13일 전북특별자치도의회에서 반도체 산업과 관련한 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

안 의원은 지난 13일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “민주당 중앙당이 용인 반도체 클러스터 리스크 점검과 전북·새만금 첨단산업 유치를 지원하는 특별위원회 구성을 결정했다”며 “이는 특정 지역의 요구가 아니라 국가 리스크를 관리해야 할 집권 여당의 책임 있는 행보”라고 밝혔다.

그는 “SK 일부 공정을 제외하면 전체 사업의 90% 이상이 아직 계획 단계”라며 “입지 재검토가 불가능한 상황은 아니다”고 강조했다. 이어 “전북이 3~4년 내 가동 가능한 현실적 대안을 제시한다면 삼성전자 등 기업의 입지 조정도 충분히 검토 대상이 될 수 있다”고 말했다.

논란이 확산되자 청와대는 최근 “용인 반도체 산단 이전은 없다”고 선을 그었다. 다만 “지역별 추가 클러스터 조성에는 적극 지원하겠다”는 단서를 달아 지역 민심 달래기에 나섰다.

그러나 정부와 정치권의 공방이 이어지는 사이 기업들은 ‘불확실성’을 최대 리스크로 판단하고 발 빠르게 움직였다. 정치 일정이나 논쟁에 휘말려 투자 시기를 놓치기보다는 이미 인프라와 접근성이 검증된 지역을 선택하겠다는 전략이다.

실제 SK하이닉스는 13일 충북 청주에 고대역폭메모리(HBM) 후공정 시설을 신규 구축하겠다고 발표했고, 삼성전자 역시 충남 천안에 반도체 후공정 시설을 증설 중이다. 결과적으로 반도체 산업의 핵심 축은 수도권에서 충청권까지만 확장되는 데 그치고 그 이남의 남부권은 투자 지도에서 배제되고 있다는 지적이 나온다.

안 의원은 정부의 남부권 반도체 벨트 구상에서 전북이 제외된 점을 정면으로 비판했다. 그는 “‘전주–광주–부산–구미’로 이어지는 4극 체제로 확대돼야 진정한 지역균형발전이 가능하다”며 “전주에 집적된 탄소(SiC) 산업을 전력반도체 후공정과 연계하면 남부권 전체의 산업 시너지를 키울 수 있다”고 주장했다.

하지만 현장의 반응은 차갑다. 전북 등 남부권 지역민들은 정치권의 이런 논의를 ‘희망고문’으로 받아들이는 분위기다. 한 지역 언론 기사 댓글에는 “SK와 삼성 모두 충청도에 투자하는데, 뒤늦게 균형발전을 외치는 정치권을 보면 서럽고 화가 난다”는 반응이 이어졌다.

지역 정치권 관계자는 “반도체는 향후 수십 년간 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 산업”이라며 “이번 투자 배치에서 소외된다면 지역 간 격차는 되돌릴 수 없는 수준으로 고착될 것”이라고 말했다. 이어 “정치적 논쟁과 선거용 공약만 반복되는 사이, 실질적인 균형발전의 기회는 점점 멀어지고 있다”고 우려했다.

육경근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지