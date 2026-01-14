이전기사
전북일보로고

홈플 ‘전주완산점’ 영업 중단 돌입
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-14 18:25 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 경제 chevron_right 서비스·쇼핑

홈플 ‘전주완산점’ 영업 중단 돌입

김경수 웹승인 2026-01-14 17:42 수정 2026-01-14 17:42 
14일 직원 메시지 통해 전주완산점 등 7개 점포 영업 중단

Second alt text
사진=연합뉴스

홈플러스 전주완산점이 영업중단 절차에 돌입했다.

14일 홈플러스 등에 따르면 홈플러스는 이날 직원 대상 경영진 메시지를 통해 “한계 상황에 도달한 자금 상황이 개선되지 않았다”며 “전주완산점, 문화점, 부산감만점, 울산남구점, 화성동탄점, 천안점, 조치원점 등 7개 점포 영업을 중단한다”고 공지했다. 다만 정확한 영업 중단 시기는 결정되지 않았다는 것이 홈플러스 측 설명이다.

홈플러스는 자금 상황이 악화되자 지난해 8월 전국 15개 점포에 대한 폐점안을 발표했다. 그러나 매각 절차가 실패됐고, 결국 지난해 말 서울회생법원에 ‘구조혁신형 회생계획안’을 제출하고 회생절차에 돌입했다.

또한 홈플러스 측은 서울회생법원에 기존 123개 점포 중 41곳을 폐점한다는 회생안을 제출했는데, 추후 추가 폐점 점포가 나올 수 있다.

홈플러스 관계자는 “영업중단 점포들의 정확한 영업중단 일은 미정이다”며 “추가 폐점 점포 또한 밝혀지지 않았다”고 말했다.

또 이날 폐점 통보와 함께 기준 홈플러스 직원들의 급여 지급이 연기된 사실이 알려졌다.

홈플러스 관계자는 “급여 부분에 대해서는 대출 실행이 된 후 지급될 것으로 알려졌다”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

김경수 kks4483@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 경제뉴스
경제섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr