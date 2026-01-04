[현장] 금요일 오후 6시, 전북 떠나는 국민연금 직원들

서울·부산·대구·인천 등으로 수백 명 떠나…농촌진흥청 등 다른 기관은 2023년 수도권 버스 없애 이재명 대통령 국민연금공단 실태 질타…전문가들, 정주여건 개선 등 필요 지적도

지난 2일 오후 6시께 국민연금공단 직원들이 셔틀버스를 타기 위해 이동하고 있다. /김경수 기자

지난 2일 오후 5시 45분께 전주시 덕진구 만성동 국민연금공단 앞. 강한 눈이 내리고 있는 가운데, 40인승 대형버스가 속속 도착했다. 버스 앞에는 서울역, 부산, 대구, 인천, 신도림, 잠실 등 목적지가 적혀 있었다. 오후 6시. 건물 안에서는 직원들이 쏟아져 나왔다. 캐리어 가방을 끌거나 큰 배낭을 멘 직원들은 버스에 탑승하기 위해 부리나케 발걸음을 옮겼다. 뛰어가는 직원도 있었다. 버스에 탑승하던 직원들은 “다음주에 봐요”, “고생했어요” 등을 말하며 짧은 작별을 예고했다. 한 국민연금공단 직원은 “매번 타는 것은 아니지만, 수도권에 데려다주는 셔틀버스가 있다 보니 편리한 점이 있다”며 “매주 200~300명 정도 셔틀버스를 이용하는 것 같다”고 설명했다. 버스들은 15분 가량이 지나자 모두 떠났다.

4일 국민연금공단에 따르면 현재 공단이 운영 중인 셔틀버스는 퇴근(금요일 저녁) 9대, 출근 10대로 구성됐다. 셔틀버스들은 서울, 인천, 대구, 부산 등 수요자가 많은 지역들에 배치된 것으로 알려졌다. 공단은 지난 2018년부터 셔틀버스를 운영 중이다. 올해는 버스 운영을 위해 약 6000만 원을 들여 ‘2026년 본부직원 주중 통근버스 임차용역’을 발주했다.

앞서 이재명 대통령은 국무회의에서 “국민연금공단이 전주로 갔는데, 전주지역 경제에 대체 무슨 도움이 되느냐, 주말이면 (직원들이) 다 서울로 가버리고, 관련 회사나 기업이 별로 없는 것 같다”고 지적했다. 실제 퇴근 현장을 확인한 결과, 수백 명의 직원들이 매주 금요일 퇴근과 함께 전북을 떠나고 있었다.

지난 2일 국민연금공단 직원들이 퇴근 후 셔틀버스를 탑승하러 가고 있다. /김경수 기자

현재 전주시 혁신도시로 이전한 농촌진흥청 등 다른 기관들은 정주율 상승 등을 목표로 셔틀버스 운행을 지난 2023년부터 중단한 것으로 파악됐다. 국민연금공단 관계자는 “금요일 셔틀버스 운행은 가족들이 전주에 있지 않는 직원들의 일가족 양립 차원에서 지원을 하고 있다”고 설명했다.

다만 지역 정주 여건의 개선 필요성도 제기했다. 인프라 개선 등 여러 개선안이 확보되지 않은 상황에서 지역에 머물라는 것은 어불성설이라는 것이다.

한 혁신도시 공공기관 재직자는 “수도권과 비교했을 때 문화생활이나 교육 부분에서 지역과의 차이가 있는 것은 현실적으로 분명하다”며 “단순히 공공기관을 이전했다고 끝이 아니라 주변 인프라 확보 방안까지 함께 만들어야 한다”고 목소리를 높였다.

고준호 한양대 도시공학과 교수는 “문화나 레저 등 교육시설과 교통시설을 확충해야 하지만, 이것들도 쉽지 않은 것이 현실이다”며 “최소한의 인구규모가 뒷받침 돼야 하지만, 수익성이 적은 상황에서는 민간에서 하기는 쉽지 않을 것이다. 정주여건을 높이고 싶다면 정부에서 로드맵을 마련해 비전까지 제시해야 한다”고 강조했다.

김경수 기자

