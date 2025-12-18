광주은행은 ‘연속’, 전북은행은 ‘멈칫’…JB금융 계열사 자행 출신 행장 엇갈린 행보

단독 추천된 박춘원 JB캐피탈 대표 ‘집사게이트’ 연루 의혹으로 은행장 선임 논란 광주은행은 내부 출신 은행장 선임·전북은행도 ‘향토은행’ 정체성 확립 필요 목소리

JB금융그룹 계열사인 광주은행과 전북은행의 행보가 뚜렷하게 갈렸다. 광주은행은 내부 출신 은행장을 연이어 배출하며 안정성을 택한 반면, 전북은행은 은행장 선임 절차가 연기되며 향토 은행 정체성을 둘러싼 논란이 다시 고개를 들고 있다.

광주은행은 지난 17일 이사회와 주주총회를 열고 정일선 부행장을 제15대 광주은행장으로 선임했다. 송종욱 전 행장, 고병일 전 행장에 이은 세 번째 자행 출신 은행장이다. 조직 이해도와 연속성을 중시한 선택이라는 평가가 나온다.

반면 전북은행은 예정돼 있던 이사회와 주주총회를 무기한 연기했다. 전북은행장 후보로 거론됐던 박춘원 후보자는 전북은행 출신도, 은행권 경력도 아닌 이력으로 주목을 받았으나 구체적인 연기 사유와 재개 일정은 공개되지 않았다.

금융권에서는 이른바 ‘집사 게이트’로 불리는 IMS모빌리티 투자 의혹과 관련해 박 후보자가 특검 수사 대상에 포함된 점이 영향을 미쳤을 것이라는 관측이 나온다.

전북은행은 18일 입장문을 통해 “후보자는 자회사 CEO 후보추천위원회의 철저한 검증을 거쳐 추천됐으며, 이사회 차원의 추가 검증을 거쳐 12월 말 이전 선임 절차를 마무리할 계획”이라고 밝혔다.

하지만 지역 금융권 안팎에서는 내부 출신 행장 필요성을 다시 제기하고 있다. 전북은행은 지난 2021년 52년 만에 첫 자행 출신인 서한국 행장을 배출했지만, 임기도 채우지 못한 채 1년 9개월 만에 외부 출신에게 지휘봉을 넘긴 바 있어 지역 금융권에 짙은 아쉬움과 불신을 남겼다.

이 때문에 이번 만큼은 지역과 조직을 잘 아는 인물이 향토은행장의 역할을 맡아야 한다는 목소리가 커지고 있다. 전북은행장은 단순한 전문경영인이 아니라 지역 중소기업과 자영업자, 도민의 금융 신뢰를 연결하는 상징적 자리이기 때문이다.

지역 경제계 관계자는 “광주은행의 경우 내부 반발을 인식해 타행출신 선임을 엄두도 못내고 있는 반면 JB금융그룹의 뿌리 기업인 전북은행은 행보가 엇갈리고 있다”며 “이번에야 말로 전북은행이 향토은행의 정체성과 신뢰를 찾아야 할 시점이다”고 강조했다.

그러면서 “광주은행과 전북은행의 엇갈린 선택은 결국 ‘누가 더 능력이 있느냐’의 문제가 아니라 ‘은행이 누구를 위해 존재하느냐’라는 근본적인 질문을 불러일으키고 있다”며 "전북은행은 이번 인선 과정에서 향토은행으로서의 정체성과 책임, 그리고 지역 사회에 대한 신뢰 회복이라는 과제를 분명히 해야 한다"고 지적했다.

