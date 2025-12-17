삼성전자 착공이 바꾼 고창의 미래 지도…산업·관광·농업 삼각도약

[기획-민선 8기 고창군 10대 뉴스] 웰파크호텔 개장으로 체류형 관광 완성…세계유산도시 브랜드 현실로

전북특별자치도 고창군이 민선 8기 들어 산업과 관광, 농업을 동시에 끌어올리는 입체적 전략으로 지방소멸이라는 거대한 위기에 정면 대응하고 있다. 그 변화의 정점에는 삼성전자 스마트허브단지 착공이라는 상징적 사건과, 고창웰파크호텔 개장을 기점으로 한 체류형 관광지 전환이 있다. 공장이 들어서고, 머무를 공간이 생기며, 농업이 돈이 되는 구조가 갖춰지자 고창의 도시 체질은 빠르게 바뀌고 있다. 2025년 고창의 변화를 집약한 ‘민선 8기 고창군 10대 뉴스’를 기획 보도로 정리했다. /편집자주

고창군 고수면 신활력산업단지에서 지난 11월 10일 ‘삼성전자 스마트허브단지 착공식’을 가졌다. 사진제공=고창군

1. 삼성전자 스마트허브단지 착공…지방도시 산업지형을 바꾸다

고창군 민선 8기의 최대 성과이자 도시 미래를 결정지은 사건은 단연 삼성전자 스마트허브단지 착공식이다. 삼성전자는 고창 스마트허브단지에서 착공식을 열고 본격적인 사업 추진을 공식화했다. 이는 고창신활력산업단지 조성 착수 이후 15년여 만에 이뤄낸 결실로, 국내 재계서열 1위 대기업을 유치한 전국적 성공 사례로 평가된다.

삼성전자 착공은 단순한 기업 입주를 넘어, 고창이 ‘농업 중심 군 단위 지역’에서 ‘첨단산업과 농생명이 공존하는 도시’로 도약했음을 상징한다. 협력업체 유입, 양질의 일자리 창출, 인구 유입 기대는 물론 지역 상권과 주거, 교육 수요까지 연쇄적 파급효과가 예고된다. 여기에 전력반도체 웨이퍼 소재 기업 지텍, 식품원료 제조업체 에스비푸드, 에너지저장장치 소재 기업 손오공머티리얼즈 등 경쟁력 있는 기업 유치가 이어지며 고창은 서남권 산업거점으로 빠르게 자리매김하고 있다.

2. 고창웰파크호텔 개장…체류형 관광의 결정적 전환점

‘2023 세계유산도시 고창 방문의 해’의 성공 배경에는 고창웰파크호텔 개장이 결정적 역할을 했다는 평가가 나온다. 그동안 고창은 뛰어난 세계유산과 자연·역사 자원을 보유하고도 ‘당일 관광지’에 머물렀으나, 웰파크호텔 개장을 계기로 관광 패러다임이 체류형으로 전환됐다.

웰파크호텔은 숙박을 넘어 공연, 웰니스, 시니어 친화 프로그램, 문화 콘텐츠를 결합한 복합 관광 거점으로 기능하며 고창 관광의 체류 시간을 획기적으로 늘렸다. 모양성제, 각종 대형 축제와 연계된 숙박 수요를 흡수했고, 세계유산 탐방–휴식–문화 향유가 한 흐름으로 이어지는 구조를 완성했다. 이는 ‘유네스코 세계유산도시 고창’이라는 브랜드를 실제 경험으로 구현해낸 사례로, 고창 관광 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다는 평가다.

고창 웰파크호텔 전경. 사진제공=서울시니어스(주)

3. 방문의 해 대성공…세계유산도시 브랜드 창출

고창군은 ‘세계유산도시 고창 방문의 해’를 선포하고 연중 축제형 관광도시를 구현했다. 모양성제를 군 직영으로 전환해 콘텐츠를 강화했고, 꽃정원·전통예술체험마을·고창그린마루와 연계해 체류 동선을 확장했다. 웰파크호텔을 중심으로 한 숙박 인프라 확충은 방문의 해 성공을 뒷받침하는 핵심 요인이 됐다.

4. 용평리조트 투자유치…서해안 관광벨트 본궤도

국내 최대 스키장 운영사인 용평리조트가 3500억 원을 투자해 대형 숙박시설과 골프장을 조성하는 사업이 착공을 앞두고 있다. 여기에 중견기업 4곳이 3000억 원을 투자해 명사십리 일대에 리조트·스포츠·휴양시설을 조성하며, 고창 서해안은 전북을 대표하는 관광벨트로 성장할 채비를 마쳤다.

고창수박 지리적 표시제 등록과 더불어 고창 명품 수박을 한정 출시하고 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=고창군

5. 고창수박 지리적표시제…농업이 곧 산업이 되다

고창수박 지리적표시제 등록은 고창 농업의 체질 변화를 상징한다. 첫 출하에서 1통 500만 원 경매 기록을 세우며 전국적 주목을 받았고, 전체 수박 시세 상승으로 농가 소득을 끌어올렸다. 외국인 계절근로자 3030명 운영, 전국 최초 농업기숙사 준공은 농촌 인력난 해결의 모범 사례로 꼽힌다.

6. 김치특화 농생명산업지구…고루 잘사는 농촌

사시사철 김치특화 농생명산업지구는 저온저장·절임가공시설 구축이 순조롭게 진행 중이다. 농업인회관 건립과 농촌협약 사업, 북부권 농촌중심지 활성화 사업도 병행되며 농촌 삶의 질을 높이고 있다.

7. 터미널 도시재생혁신지구…청년이 돌아오는 구조

1777억 원이 투입되는 터미널 도시재생혁신지구는 교통·주거·청년창업을 결합한 고창의 미래 중심지다. 청년주거주택 450세대 공급으로 인구 구조 개선의 기반을 다지고 있다.

8. 군민활력지원금…체감형 민생경제 정책

군민활력지원금과 고창사랑상품권 확대는 지역 소비를 촉진하며 소상공인과 군민 모두가 체감하는 경제 회복 효과를 냈다.

전봉준 장군 제막식에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=고창군

9. 전봉준 장군 동상·보훈 강화…도시의 정신을 세우다

전봉준 장군 동상 건립과 보훈회관 개관, 독립유공자 추가 서훈은 고창의 역사성과 정체성을 도시 공간에 구현했다.

10. 촘촘한 복지와 고향사랑기부제…사람 중심의 고창

어르신 보건의료 3대 정책과 출산·육아 지원, 고향사랑기부제 활성화는 ‘사람이 머무는 도시’ 고창을 완성하고 있다.

심덕섭 고창군수는 “삼성전자 착공과 웰파크호텔 개장은 고창이 산업과 관광 양 축을 동시에 확보했음을 보여주는 상징적 사건”이라며 “2026년에는 세계유산도시 고창의 자존심을 더 높이고 지방소멸을 넘어 지속가능한 미래도시로 도약하겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지