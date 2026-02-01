[속보] 국토부 "공공기관 ‘수도권’ 셔틀버스 3월까지 중단”

이전 공공기관에 3월까지 운행 중단 지침 통보

전북혁신도시 전경

속보=전북 혁신도시 이전 공공기관이 운영하는 셔틀버스들에 대해 정부가 중단 방침을 정했다. (전북일보 5일·22일 1면 보도, 26일 2면보도)

1일 국민연금공단 등에 따르면 국토교통부는 최근 전국 각 혁신도시 공공기관에 오는 3월까지 기관들이 운영 중인 수도권 셔틀버스 운행을 중단하고, 피치못할 사정이 있을 시에도 상반기 안에 모두 종료하라는 내용의 업무 지침을 전달했다. 다만 비수도권 통근버스는 각 기관 자율에 맡기기로 한 것으로 알려졌다. 또한 국토부는 오는 13일까지 기관별 지침 이행 실태를 국무조정실에 보고할 예정이다.

이는 앞서 전북일보 보도 이후 진행된 국토교통부의 ‘수도권 셔틀버스’ 전수조사 이후 후행 조치로 분석된다.

2025년 말 기준 전국 10개 혁신도시에서 운영 중인 셔틀·통근 수단은 총 197대로 조사됐다. 도내에서는 현재 국민연금공단, 한국전기안전공사, 지방자치인재개발원이 셔틀버스를 운행 중이다.

각 기관들은 셔틀버스 운행을 위해 적게는 1억원대에서 많게는 6억원대의 예산을 투입한 상태다.

도내 한 공공기관 관계자는 “국토교통부가 보건복지부를 통해 내린 업무지시를 현재 접수한 상태이다”며 “접수 내용을 토대로 향후 조치를 검토 중이다”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지