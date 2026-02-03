고창군·행안부·전북자치도, ASF 확산 차단 ‘총력 대응’

발생 농가 긴급 방역·인근 예찰 강화…재난안전대책본부 가동 협업체계 점검

김영식 고창군 부군수 주재로 행정안전부, 전북특별자치도와 함께 재난안전대책본부 회의를 열고 방역관리 추진 상황과 향후 대응 계획을 집중 점검하고 있다. 사진제공=고창군

고창군이 아프리카돼지열병(ASF) 확산 방지를 위해 중앙정부 및 전북특별자치도와 공조 체계를 강화하며 총력 대응에 나섰다.

고창군은 2일 군청 재난안전상황실에서 김영식 부군수 주재로 행정안전부, 전북특별자치도와 함께 재난안전대책본부 회의를 열고 방역관리 추진 상황과 향후 대응 계획을 집중 점검했다. 이번 회의는 성송면 학천로 소재 한 양돈농장에서 ASF가 검출됨에 따라 긴급히 마련됐다.

이날 회의에는 행정안전부와 전북특별자치도, 고창군 관계 부서가 참석해 현재까지의 긴급 조치 사항을 공유하고 추가 확산 방지를 위한 협업 방안을 논의했다. 고창군은 발생 농장에 대해 즉각 출입 통제와 이동 제한 조치를 시행하고 살처분 및 집중 소독 등 긴급 방역 조치를 신속히 추진하고 있다.

또한 인근 양돈농가를 대상으로 정밀 예찰과 검사 강화에 나서는 한편, 거점소독시설과 통제초소를 운영하며 차량 및 인력 이동 관리에 만전을 기하고 있다. 마을방송과 재난안전문자 발송을 통해 주민과 축산농가에 발생 상황과 방역 수칙을 신속히 안내하고, 외부인 출입 통제와 차량·축사 소독 등 자율 방역 참여도 지속적으로 독려하고 있다.

행정안전부는 현장상황관리반을 파견해 방역 조치 이행 여부와 재난안전대책본부 운영 현황을 점검하고, 관계기관 간 유기적인 협업과 선제적 대응의 중요성을 강조했다.

김영식 고창군 부군수는 “ASF 확산 차단을 위해 모든 행정력을 집중하고 있다”며 “양돈농가는 기본 방역 수칙을 철저히 준수하고 군민들께서도 방역 조치에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

고창=박현표 기자

