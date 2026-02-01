전주종합경기장 대체 쇼핑몰, 롯데 타임빌라스? 백화점?

2028년 완공, “브랜드 명칭은 변경”…불확실성 최소화 필요, 지자체 차원 지속적 관심 요구돼

롯데쇼핑이 복합쇼핑몰 브랜드 ‘타임빌라스’의 확대 전략을 전면 재검토하기로 하면서 관련 사업 추진 방향에 관심이 쏠리고 있다. 다만 전주종합경기장 부지에 추진 중인 전주 사업은 브랜드 명칭 변경 등 일부 조정 가능성은 있지만 정상적으로 진행된다는 입장이 재확인됐다.

1일 전북일보 취재를 종합하면 롯데쇼핑은 최근 정기인사를 통해 대표이사와 임원진을 대폭 교체하며 조직 체계를 재정비했다. 이 과정에서 기존 성장 전략 전반이 재검토 대상에 올랐고, 백화점 사업부가 추진해온 타임빌라스 브랜드 기반 복합쇼핑몰 확대 전략도 포함됐다.

타임빌라스는 롯데가 기존 백화점·아울렛 중심의 사업 구조에서 벗어나 체류형 복합쇼핑몰로 포트폴리오를 전환하기 위해 개발한 브랜드다. 롯데는 앞서 2030년까지 약 7조 원을 투자해 국내외 13개 복합몰을 운영하며 매출 확대를 추진하겠다는 중장기 계획을 발표하고, 수원점을 시작으로 전주·송도·대구·상암 등 주요 거점 출점을 검토해왔다.

하지만 2026년 정기인사 이후 출범한 신임 대표 체제는 미래 성장 전략을 재정비하는 과정에서 타임빌라스 사업 전반을 다시 들여다보기로 했다. 유통업계에서는 투자 규모가 큰 대형 복합개발사업의 경우 수익성과 투자 회수 구조, 사업 리스크 등을 재점검하려는 움직임이 반영된 것으로 보고 있다.

이 같은 변화는 전주종합경기장 부지 개발 사업에도 영향을 미칠 수 있다는 관측을 낳고 있다. 해당 부지는 전주시가 민간 사업자와 협력해 도심 핵심 상권으로 조성하려는 MICE복합단지 사업지로, 롯데쇼핑은 이곳에 복합쇼핑몰을 포함한 시설을 건립할 계획을 밝힌 바 있다.

전주 지역에서의 타임빌라스 사업은 발표 당시부터 큰 관심을 받았다. 롯데쇼핑 측은 전주종합경기장 부지에 백화점과 호텔, 쇼핑시설을 포함한 복합단지를 조성하고, 이르면 2028년 완공·운영을 목표로 사업을 추진해왔다. 전주시는 부지의 약 27%를 롯데쇼핑에 제공하고, 롯데는 전시·컨벤션센터와 쇼핑·문화 공간을 조성하기로 합의한 상태다.

다만 롯데쇼핑과 전주시는 전북일보와의 통화에서 사업 추진에는 “변함이 없다”는 점을 분명히 했다. 롯데쇼핑 관계자는 “전주의 경우 타임빌라스라는 명칭이 바뀔 수 있다는 것으로, 개발사업 자체는 계속 진행되고 있다”며 “개발을 하지 않겠다는 의미가 아니라 브랜드와 콘셉트 조정으로 이해해 달라”고 설명했다.

전주시 관계자도 “현재 설계과정이 추진 중인 것으로 알고 있다”며 “타임빌라스 형태의 아울렛이 될지, 백화점 중심의 복합시설이 될지는 검토단계로 아직 확정된 사항은 없다”고 말했다.

업계에서는 롯데쇼핑의 내부 전략 조정과 별개로 전주사업이 정상 추진된다는 입장이 확인된 만큼, 향후 경영환경 변화에도 불확실성이 최소화될 수 있도록 지자체 차원의 사업관리와 이행 점검이 중요하다는 지적이 나온다.

