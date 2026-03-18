국내 금융기관 ‘전북 투자’ 속속 ‘윤곽’

KB, 전북혁신도시 한 건물로 금융타운 신설 예정 신한은 호남권 대출심사, 우리는 한옥마을사무소

KB금융타운이 신설될 것으로 알려진 전북혁신도시의 한 건물. 현재는 한개 층 외에 모두 비어있다. 사진=김경수 기자

올해 전북 혁신도시에 투자를 발표한 금융사들의 투자 규모 및 운용 계획에 대한 윤곽이 속속 나오고 있다.

18일 전북일보 취재를 종합하면 올해 업무협약 등을 체결하고 전북혁신도시에 투자를 약속한 금융사 3곳(KB, 신한, 우리)은 각각 사무소 위치 선정과 1차 계획 등을 논의하고 있다.

가장 눈에 띄는 곳은 KB금융그룹이다. 현재 KB금융그룹은 전북혁신도시 내 한 건물의 5개 층을 임대해 계열사들을 신설할 계획이다. 추가되는 인력은 200~300명 가량으로 예상되고 있으며, 기존 혁신도시에 위치한 KB손해보험 이전하는 것 외에 다른 사무소들은 이전이 아닌 신설이 될 것으로 예측되고 있다.

KB금융지주 관계자는 “KB금융타운은 전북혁신도시에 그룹의 계열사가 집결해 근무할 예정이다”며 “미래지향적 고객 상담모델인 은행, 증권, 손보, AICC 상담조직과 국민연금을 밀착지원하기 위한 자산운용, 은행, 증권의 자본시장 영업조직 그리고 리테일 고객상담과 업무처리를 지원하기 위한 은행과 증권 리테일 영업, 상담조직 최종적으로 호남권역을 지원하기 위한 조직이 들어갈 예정이다”고 답변했다.

신한금융그룹은 일단 국민연금 인근 건물에 사무소를 신설했다. 현재 상주 인력 확보를 위한 소규모 채용을 진행한 것으로 파악됐다. 다만 정확한 금융허브의 운용 계획은 현재 기준으로는 논의가 지속되고 있다.

신한금융그룹 관계자는 “현재 국민연금 인근에 신한 자산운용사가 입주해 사무실을 개설한 상태이다”며 “인턴 및 정규직 직원을 채용해 교육을 마친 뒤, 근무에 투입될 예정이다. 현재 전주권역에 있는 인력을 300여명으로 늘려서 운영을 하는 방안을 논의 중이다. 현재로서는 대출 심사 부분에 대해 호남권 지역의 경우 기존의 서울이 아닌 전주에서 대출 심사를 받는 사업을 논의 중이다. 다만 혁신도시에서 실제 근무가 되려면 오피스가 있어야 하지만, 대부분 상가 건물 뿐이다. 인프라 적인 부분에서 불편한 부분은 있다”고 설명했다.

우리금융의 계획은 현재 정해지지는 않았지만 전북혁신도시가 아닌 전주시 한옥마을 인근에 일단 자산운용 사무소를 신설할 계획으로 알려졌다. 한옥마을 인근에는 우리은행 전주금융센터가 위치해있다.

우리금융 관계자는 “아직 계열사들의 추가 인력 및 구체적인 계획은 나오지 않았다"며 ”우리금융의 경우에는 발표한지 아직 얼마 지나지 않았기 때문에 현재 논의가 지속되고 있다. 다만 기존의 서울 사업과 달리 직원들의 주거 문제와 지역 기반 문제 등이 있기 때문에 조금 시간이 걸릴 것으로 보인다“고 답변했다.

전북자치도 관계자는 ”금융사들이 전북에 투자를 하는데 있어 문제가 없도록 최선을 다하겠다“고 말했다.

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