금융·부동산 자산 각 10억씩, 20억 이상 가진 전북 ‘부자’ 7800명

‘부자’들 부동산 경기 불확실성 속 금융자산 중심으로 부 증가 자산 소유 비중은 부동산 54%, 금융 37% 수준으로 나타나

사진=클립아트

전북지역에 거주하는 ‘부자’가 약 7800명으로 지난해와 동일한 것으로 나타났다.

16일 KB경영연구소가 발표한 2025 한국부자 보고서에 따르면 전북지역에 거주 중인 금융자산 10억 원과 부동산 자산 10억원 등 20억 원 이상의 자산을 가진 ‘부자’는 약 7800명인 것으로 조사됐다. 해당 조사에서 부자의 기준은 금융자산 10억 원 이상을 보유하고 거주용 주택을 포함한 부동산 자산 10억 원 이상을 보유한 개인이다.

전북지역 ‘부자’수는 지난 2022년 6800명에서 2023년 7300명, 2024년 7800명으로 증가했다. 올해는 증가폭 없이 비슷한 추세를 보였다.

한국의 ‘부자’ 수는 지난 2011년 약 13만 명에서 2025년 약 47만 6000명으로 지난 15년간 매년 9.7% 상승했다.

또한 총인구 중 ‘부자’가 차지하는 비중은 2011년 0.27%에서 올해 0.92%로 꾸준히 증가했다.

특히 올해 전국의 부자 중 33만 명(69.2%)이 수도권에 거주 중이었다. 지역별로는 서울 20만 7000명(43.7%), 경기도 10만 7000명(22.5%), 인천 1만 5000명(3.1%)이다. 전북은 7800명(약 1.6%)이다.

자산 종류별로는 금융자산의 증가세가 컸다.

한국 부자가 보유한 총 금융자산은 2011년 1158조 원, 2015년 1542조 원, 2020년 2154조 원, 그리고 올해 3066조 원으로 지난 15년간 연평균 7.2% 증가했다. 금융자산이 가장 크게 늘어난 해는 2021년(2618조 원)으로 전년 대비 21.6% 상승했다. 이는 코로나19 팬데믹 당시 비대면 및 디지털 산업이 급성장하고, 반도체와 K-콘텐츠가 호황을 누린 결과로 분석됐다.

부동산과 금융자산의 비율은 감소한 반면, 기타 자산의 비중이 커졌다.

한국 부자의 자산 비율을 살펴보면 2011년 58.1%와 2012년 59.5%였던 부동산 자산의 비율은 2022년부터 하락해 2025년에는 총자산의 54.8%를 차지했다.

금융자산 비율은 2019년 39.9%로 감소한 이후 2024년 38.9%, 2025년 37.1%를 기록하며, 30% 후반대를 유지했다.

이 같은 금융자산과 부동산자산의 비중 감소는 기타자산에 대한 관심과 비중 증가로 이어졌다. 기타자산은 금, 보석·회원권·자동차·요트·예술품·디지털자산 등이다. 연도별 기타자산 비율은 지난 2023년 5.9%, 지난 2024 5.7% 그리고 올해 9.1%로 상승했다.

도내 한 경제단체 관계자는 “전북지역 부자수가 완만하게 늘고 있는 것은 자산축적 측면에서 긍정적이지만, 수도권 쏠림 현상이 여전히 뚜렷해 지역 내 자본 선순환 구조는 한계가 있다”고 말했다.

그러면서 “지역에 축적된 자산이 투자와 일자리로 이어질 수 있도록 기업 유치와 금융·산업 인프라 강화가 병행돼야 한다”고 강조했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지