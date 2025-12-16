전북신용보증재단, 출연금 500억원 돌파 “소상공인 지원 확대”

전북신용보증재단의 출연금이 500억원을 돌파했다.

16일 전북신용보증재단에 따르면 재단은 지난 15일 기준 출연금 조성 금액이 508억원을 기록하며, 재단 설립 이후 최초로 출연금 조성 500억원을 돌파했다. 기존 최고액은 2024년 482억원이다.

이번 성과는 ‘희망더드림 특례보증’ 사업 확대가 가장 큰 원인으로 꼽힌다. ‘희망더드림 특례보증’은 정부, 전북특별자치도, 시·군, 금융회사와의 협력을 이끌어 내기 위해 최초로 지자체와 은행을 출연하는 방식의 금융사업이다.

전북신보는 그동안 중소상공인 지원 확대를 위해 지자체 및 금융기관과의 협력을 지속적으로 강화해왔다. 기관장인 한종관 이사장은 직접 14개 시군을 찾아다니며 협조를 요청하고, 주요 은행 임직원들과의 적극적인 소통과 함께 14개 시군에 민관공학 지역협의체를 구성해 현장의 목소리를 반영했다.

현재 2025년 출연금 조성 금액은 520억원을 넘어설 것으로 예측되고 있다. 올해 말 기준 기본재산 잔액은 2900억원을 넘길 것으로 예상된다.

전북신보는 2025년 11월 말 기준 1조3282억원의 보증을 공급했다. 또한 2026년에는 보증공급 규모를 올해 목표 1조2000억원보다 20.8% 증가한 1조4500억원으로 수립해 소상공인 금융지원을 적극 확대할 계획이다.

한종관 이사장은 “이번 출연금 500억원 돌파는 지역경제 활성화를 위해 지자체 및 주요 은행들과의 협력기반을 한층 강화한 결과”이라면서 “앞으로도 보증지원 재원을 적극 확충해 중소상공인들의 성장에 필요한 금융지원을 더욱 늘려가겠다”고 말했다.

한종관 전북신용보증재단 이사장

김경수 기자

