[사설] 공공기관 2차이전, 농협중앙회 등 집중해야

정부의 공공기관 2차 이전이 본격화하면서 전북자치도도 적극 대응에 나서기로 했다. 2차 이전에선 유치기관의 숫자보다는 전북에 특화된 기능 중심으로 선택과 집중을 했으면 한다. 이를 위해 행정은 물론 도내 정치권과도 긴밀히 협조해야 할 것이다. 지난달 대통령 직속 지방시대위원회가 2026년 계획 발표, 2027년 이전 착수라는 로드맵을 공개했다.

이어 이번에는 주무 부처인 국토교통부가 대통령 업무보고에서 이를 확실히 했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 대통령 업무보고에서 “내년 공공기관 추가 이전 계획과 대상지를 확정하고 2027년부터 본격적인 이전 절차를 시작하겠다”고 밝혔다. 공공기관 2차 이전은 이재명 정부 국정과제 중 하나다. 또 김 장관은 “총 350개 공공기관을 면밀히 검토 중”이라며 “1차 때보다 더 많은 기업이 지방으로 이전할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다. 2010~2019년 진행된 1차 공공기관 이전에선 총 153개 기관이 수도권에서 지역으로 이전했다. 전북혁신도시에는 국민연금공단과 농촌진흥청 등 12개 기관이 옮겨왔다.

이 같은 정부 방침에 따라 전국 지자체들의 유치 경쟁이 치열해지고 있다. 지자체마다 전담 조직을 가동하고 기관별 유치전략에도 속도가 붙었다. 전북의 경우 국민연금공단과 연계한 연금·금융·자산운용 분야와 농생명·식품·바이오 분야가 유치 대상의 두 축이다. 또한 한국환경공단 등 새만금 개발과 재생에너지, 기후환경 분야와 한국노인인력개발원 등 고령화와 인구 구조를 고려한 공공의료·복지·재활 분야도 대안으로 거론되고 있다.

전북은 농촌진흥청과 산하기관, 한국식품연구원, 국가식품클러스터, 새만금 농생명지구 등 농생명산업이 집적화된 곳이다. 따라서 농협중앙회 등의 유치를 우선적으로 고려했으면 한다. 농협중앙회는 전북이 중점적으로 추진하는 국민연금 중심의 제3 금융중심지와도 관련된다. 하지만 전북은 물론 강원, 전남, 경북 등도 군침을 흘리고 있어 유치가 만만치 않을 것이다. 전북자치도는 유연하면서도 치밀한 전략과 현실적이고 차별화된 지원 방안 등을 마련했으면 한다. 이번 2차 이전은 지역발전의 미래와도 직결되는 문제다. 철저한 준비로 전북이 다시 한번 성장하는 전환점으로 삼았으면 한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지