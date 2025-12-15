김의겸 청장 “새만금 매립 재정 주도로…목표연도 앞당길 것”

완공 목표연도 앞당겨 ‘가능한 사업’부터 추진…신항만은 MP서 제외

이재명 대통령이 새만금 사업을 두고 “희망 고문을 끝내야 한다”며 기존 개발 방식의 실현 가능성에 문제를 제기한 가운데, 김의겸 새만금개발청장이 완공 목표연도 조정과 사업 구조 전환을 공식화했다. 민자 중심 매립의 한계를 인정하고, 재정·공공이 주도하는 현실적인 사업에 집중해 새만금 기본계획을 전면 재검토하겠다는 것이다.

김의겸 새만금개발청장은 15일 전북특별자치도청에서 기자회견을 열고 “2050년으로 설정된 완공 목표연도를 앞당기겠다”며 “30년 넘게 이어진 희망 고문을 끝내고, 도민이 체감할 수 있는 성과를 먼저 만들어야 한다는 대통령의 문제의식에 공감한다”고 밝혔다. 그는 “현실적인 사업을 우선 추진해 속도를 내겠다”고 덧붙였다.

이날 김 청장은 새만금 매립 계획의 근본적인 재검토를 예고했다. 그는 “기본계획상 매립 면적은 291㎢인데, 과연 이 면적이 모두 필요한지 용지별로 실현 가능성을 따져볼 것”이라며 “매립이 꼭 필요한 곳과 그렇지 않은 곳을 구분해 과감히 생략할 부분은 생략하겠다”고 말했다. 수면을 유지한 채 수상태양광을 설치하는 ‘에너지 용지’ 구상도 매립 최소화를 위한 대안으로 제시됐다.

민자 중심 매립 구조의 한계에 대해서도 공개적으로 언급했다. 김 청장은 “민간 사업자가 들어오기 위해서는 공공 영역에서 충분한 인프라가 먼저 갖춰져야 하고, 사업 수익성에 대한 확신도 필요하다”며 “산업단지공사뿐 아니라 수자원공사, LH 등 공기업이 새만금 사업에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 정부 차원의 지원 방안을 고민하고 있다”고 전했다. 민간이 감당하기 어려운 매립은 공공이 주도하는 방식으로 전환할 수 있음을 정부 관계자가 처음으로 시사한 대목이다.

반면 재생에너지 사업은 후퇴 없이 확대 추진하겠다는 입장을 분명히 했다. 김 청장은 “전북이 산업화 측면에서 뒤처진 현실을 따라잡기 위해 재생에너지 확대는 필수”라며 “포기할 수 없는 목표”라고 강조했다. 앞서 새만금개발청은 대통령 업무보고에서 재생에너지 10GW 확대, RE100 국가시범산단 조성, AI·그린수소 기반 산업 생태계 구축 등을 핵심 과제로 제시했다.

이 같은 기조 변화로 이달 말 예정됐던 새만금 기본계획(MP) 확정은 연기된다. 김 청장은 “대통령 발언을 반영해 기본계획 시안을 재검토하고 있으며, 보고 대상인 새만금위원회가 아직 구성되지 않아 향후 일정도 다시 조율할 것”이라고 설명했다.

지자체 간 갈등이 불거진 신항만 문제는 기본계획에서 아예 제외된다. 김 청장은 “중앙부처로서 지자체 간 갈등에 개입할 권한도 없고, 오해를 살 필요도 없다”며 “신항만은 기본계획에 넣지 않겠다”고 선을 그었다.

