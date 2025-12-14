새만금개발청 2026년 개발전략 ‘전면 재조정’ 불가피

이재명 대통령 “불가능한 사업 정리해야”…민자 대신 재정 투자 등 기본계획 수정 논의 불가피

김의겸 새만금개발청장이 지난 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. /연합뉴스

새만금개발청이 지난 12일 이재명 대통령에게 2026년 업무계획을 보고하며 RE100산단 조성, AI·그린수소 기반 산업 생태계 구축 등 새만금 개발의 대전환 전략을 제시했다.

그러나 이 대통령이 보고 말미 기존 개발구조의 실현 가능성에 문제를 제기하며 “불가능한 사업은 정리해야 한다”고 주문해 새만금 정책 방향과 계획의 수정이 불가피할 전망이다.

새만금개발청은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 업무보고에서 △재생에너지 공급목표 10GW 확대 △RE100 스마트그린 국가시범산단 조성 △재생에너지 신도시 10㎢ 개발 △AI·로봇·모빌리티 실증 기반 확충 △그린수소 기반 초혁신경제 모델 구축 등을 핵심 과제로 설명했다.

수변도시 근린생활용지·주택용지 분양, 지역간 연결도로 착공, 변전소 조기 준공 등 정주·기반시설 사업도 구체적으로 보고됐다.

김의겸 청장은 “재생에너지와 그린수소 생산을 바탕으로 AI·로봇 등 첨단기업을 새만금에 유치해 지산지소형 혁신성장 생태계를 구축하겠다”며 “RE100 선도모델로서 에너지·산업 대전환을 실현해 가겠다”고 말했다.

보고에는 새만금산단 8공구 조기 매립, 제2산단 통합개발계획 수립, 신항만 2선석 개항(2026년) 준비, 인입철도 기본·실시설계 착수 등 산업·물류 인프라 확충 방안도 포함됐다. 세계농업대학 조성, 의료용 헴프 특구 조성 등 K-푸드·K-바이오 산업 육성 계획도 담겼다.

하지만 이 대통령은 이날 업무보고 마지막 발언에서 기존 개발방식에 대해 근본적 문제를 제기했다.

이 대통령은 “30년 동안(부지를) 40%밖에 매립하지 못했다. 앞으로도 애매하게 갈 수는 없다”며 “현실적으로 불가능한 부분은 정리하고, 재정으로 해야 할 부분은 확정해야 한다”고 지적했다.

특히 민자 중심 매립 구조에 대해 “민자로 매립해 들어올 기업이 어디 있겠느냐. 포기해야 하는 것 아닌가”라고 덧붙였다.

대통령의 이 같은 발언으로 새만금 기본계획은 향후 추진 과정에서 상당한 조정이 이뤄질 것으로 전망되고 있다.

