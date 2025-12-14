전주을 이성윤 국회의원, 민주당 최고위원 보선 출마

이성윤 국회의원(전주을)이 14일 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열고 더불어민주당 최고위원 보궐선거 출마를 선언하고 있다. /이성윤 의원실 제공

이성윤 국회의원(전주을)이 14일 더불어민주당 최고위원 보궐선거 출마를 공식화했다.

그에겐 두 번째 도전으로 여의도 정가에선 이 의원을 친정청래 인사로 분류하고 향후 전망을 예의주시하고 있다.

전북에선 민주당 내부에서 선출직 지도부 인사를 배출해내지 못했던 만큼 이 의원의 최고위원 입성을 기대하는 분위기다.

이 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “검찰·사법개혁 완수와 내란종식의 선봉장으로서 민주당 최고위원 출마를 선언한다”고 발표했다. 그는 검찰·법원 개혁 입법 완수, 확실한 내란 청산, 조희대 대법원장에 대한 수사 촉구 등을 공약했다.

그러면서 “정치검찰과 조희대 법원을 개혁하고, 윤석열 내란을 종식시킬 최고의 적임자라 자부한다”며 “우리의 총구는 내란 세력, 반개혁 세력으로 향해야 한다”고 밝혔다. 이 의원은 ‘오직 명심! 오직 당심!’을 주요 슬로건으로 내세웠다.

이 의원은 “6월 지방선거에서 승리해야 개혁완수도, 내란의 완전한 종식도 되는 것”이라며 “이재명 대통령, 정청래 당 대표와 함께 민주당을 원팀, 대한민국을 ‘빅팀’(Big team)으로 만들겠다”고 말했다. 당내 단합을 강조하며 이번 선거가 명청 대결로 비치는 것을 경계한 것으로 풀이된다.

또 “지선 승리를 위해 당원이 동등하게 권리를 누리고 당원이 진정한 주인이 되는 하나로 똘똘 뭉친 ‘당원주권시대’를 열겠다”고 했다. 이는 정 대표가 주도하다 당 중앙위원 투표에서 부결된 ‘1인 1표제’ 재추진에 힘을 실어주겠다는 의미로 해석됐다.

전북에선 매번 국회의원 드림팀이나 원팀을 자처했지만, 정작 당내 선거에선 계파나 자신들의 정치적 셈법에 따라 사분오열하는 모습을 보여줬다.

실제로 이와 관련해 전북정치권 관계자는 “권리당원 수를 고려할 때 전북만 똘똘 뭉친다면 선출직 최고위원 1명 정도는 충분히 배출할 수 있는 구조”라면서 “그러나 서로 간의 신뢰가 부족해 전북에서 선출직 최고위원이 나온 게 언제인지 기억도 나지 않게됐다. 지난번 전대에서 이 의원의 낙선도 비슷한 경우”라고 귀띔했다.

실제로 전북에선 청와대 정무수석을 지낸 한병도 의원이 2020년 최고위원에 출마했으나 고배를 마셨고, 원내대표에도 도전하려 했으나 지역정치권의 일치된 단결이 부족했다.

이성윤 의원은 지난해 6월 최고위원에 도전했지만 예비경선에서 탈락했다.

한편 내년 1월 11일 치러지는 민주당 최고위원 보궐선거는 전현희·김병주·한준호 의원이 지방선거 출마를 위해 최고위원직을 사퇴하며 치러지게 됐다.

서울=김윤정 기자

