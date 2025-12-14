이원택 “지방대학 지원 확대, 전북 생존 전략으로 만들겠다”

이원택 의원

이원택 더불어민주당 의원이 14일 “지방대학의 성장과 발전을 전북의 생존 문제로 인식하고, 내발적 발전 전략으로 전북도정을 바꾸겠다”고 공약했다.

이 의원은 이재명 대통령이 “균형발전 없이 미래는 없고, 서울대에 몰빵한 것은 잔인하고 공정하지 않다”며 지방대학 지원 예산 확대 기조를 밝힌 점을 거론하며 “국정 기조를 수도권에서 지방 중심으로 전환하는 중대한 의미가 있다”고 말했다.

이 의원은 “지방대학 문제를 외면하고서 전북 발전은 이룰 수 없다”며 “중앙 자원에 기대온 외발적 발전으로 문제는 해결되지 않았고 전북 인재 홀대가 누적됐다”고 주장했다. 이어 “전북지역 대학을 존중하지 않고서 전북의 미래는 없다”며 “전북도정은 문제의 본질을 드러내고 겸손한 자세로 접근해 대학 당국과 대학생들이 신뢰할 수 있어야 한다”고 강조했다.

그는 “시·도 행정 경험과 청와대 차원의 실행 경험이 있고, 국회에서는 당·정·대의 정치력을 전북으로 끌고 올 역량도 인정받았다”며 “재생에너지, 피지컬 AI, K-푸드 등 국가 비전에 맞는 전북 내발적 발전 전략의 동지로 지역 대학과 함께하겠다”고 밝혔다.

서울=김윤정 기자

